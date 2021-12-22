穿越時光隧道的音樂會 《南村有歌》歌唱60-80年代繁華

聯合數位文創與金色晨曦將於明年1月至5月的每個周二，在台北四四南村舉辦《南村有歌》系列活動，用老派復古歌廳的音樂秀呈現「復刻青春」、「邵氏光影」和「舊情綿綿」三個主題。多名表演者也參與今天的記者會，還在現場演出3首歌曲，搶先體驗古早滋味的歌聲年代。

金色晨曦藝術總監陳煒智表示，《南村有歌》系列每周二於四四南村「PLAYground南村劇場」開演，有別於一般演唱會形式規格，每場音樂會僅容納150人，讓參與的聽眾都能以最近的感官距離欣賞音樂、聆聽故事，以時代為經、歌曲為緯，織出全幅南村有歌的時光留聲機故事。

陳煒智說，1月開春將獻上系列一「復刻青春：我的80年代」，呈現1980年代台北精彩刺激，受搖滾樂滋養成長為社會菁英的一代，雖未老成，但絕對青春無敵，流行歌曲、大眾文學、電視電影彼此互相交流，相得益彰，成就了整個80年代。

3月初春時，《南村有歌》將獻上系列二「邵氏光影：台北之夜」，陳煒智說，內容會重述香港與台北的雙城故事，回首1960年代邵氏彩色大銀幕電影的全盛時期，比真實人生還要更隆重輝煌的記憶，〈不了情〉、〈江南好〉等曲目，交織整個時代的光影。

5月時節，則是系列三「舊情綿綿：台語歌曲的跳舞時代」，陳煒智介紹，表演從〈桃花泣血記〉一路唱到〈燒肉粽〉，再從〈舊情綿綿〉和〈思慕的人〉唱到〈花若離枝〉、〈鼓聲若響〉，從老派唱到近代台語歌曲，更少不了林強的〈向前行〉。

陳煒智表示，台灣社會經過1950年代的蓄積、1960年代的蓬勃，到1970年代的經濟迅速成長，另一方面也因國際局勢巨變反求諸己、自立自強，重新思考自身定位，思索本土意義，直到1980年代，便陸續結成豐美的果實，讓「南村有歌—時光留聲機系列音樂會」孕育而生。

本次邀請多位實力派歌手詮釋，包含「鐵肺男聲」卓義峯、「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「普契尼節慶歌劇院男高音」孔孝誠、「歐洲歌唱大賽」吳子龍、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出，為期近半年，固定每周二在四四南村演出。