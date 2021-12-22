北車接種站延長至29日 北市府接手媒合2醫院協助施打

因應Omicron變異株及加入新冠肺炎疫苗接種，中央流行疫情指揮中心於自12月5日起於台北車站開設莫德納疫苗接種站，原先規畫運作至今天，但中央宣布再延長至29日，並媒合北市府、北市聯合醫院及馬偕醫院接手，北市衛生局呼籲，尚未接種民眾盡快去打，另提醒12月24日起可混打完成2劑接種。

衛生局說明，北市府即日起接手台北車站莫德納疫苗接種站，媒合北市聯醫及馬偕醫院替民眾服務施打疫苗，比照中央設站時間每日下午1時至晚間8時，提供莫德納第1、2劑接種服務，接種時程至12月29日止。

完成接種者可獲得100元等值商品禮券，呼籲尚未完成接種基礎劑民眾，盡速完成接種，另提醒接種時要備妥新冠疫苗接種紀錄卡（黃卡）及健保卡。

另外，衛生局指出，中央流行疫情指揮中心宣布，自12月24日起開放已接種第1劑新冠疫苗民眾，可選擇不同廠牌疫苗完成第2劑接種。

12歲以上經醫師評估病情穩定免疫不全及免疫力低下病人，除了接種第2劑外應再接種第3劑基礎追加劑，以提升完整保護力。