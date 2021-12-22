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表決前柯文哲宣講覆議 王世堅嗆多此一舉：1票都不會跑

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨團也甲級動員投票，並沒有要求表決時錄影，會不會到時候有人跑票？民進黨台北市議員王世堅說，「我們民進黨從來甲級動員，一票都不會少。」記者林麗玉／攝影
民進黨團也甲級動員投票，並沒有要求表決時錄影，會不會到時候有人跑票？民進黨台北市議員王世堅說，「我們民進黨從來甲級動員，一票都不會少。」記者林麗玉／攝影

北市議會下午大會將表決台重陽金覆議案。國民黨台北市議會黨團加新黨反對覆議案，國民黨團將甲動，並要求黨團成員表決時要以手機錄影，否則罰款，並送考核紀律委員會處分，不過民進黨團也甲級動員投票，並沒有要求表決時錄影，會不會到時候有人跑票？民進黨台北市議員王世堅說，「我們民進黨從來甲級動員，一票都不會少。」

至於大會下午兩點表決前，台北市長柯文哲表決前半個小時，也召開記者會說明重陽金提覆議的政治理念，王世堅嗆柯文哲「多此一舉」，柯文哲要提前半小時開說明會，不必了，尤其當年柯文哲取消敬老津貼，議會已經跟柯文哲爭執七年之久，市民多數都理解政策作為，認為柯文哲取消重陽敬老金是不對的，柯文哲不用再任何說明，說明也是多此一舉。

王世堅也說，「我們民進黨從來甲級動員，一票都不會少，即便是國民黨其他政黨，甲級動員規矩都很清楚，一票都少不了，一票都會開出來。」

柯文哲 民進黨 北市

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