柯文哲重陽金覆議案府會對決 表決前同步開記者會

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，掀市府與議會攻防，下午將進行表決，台北市長柯文哲除了連續在臉書發文堅守政治價值與財政紀律，不走回一次性福利的老路，並直言拒絕靠重陽敬老金選舉綁樁，並在下午表決前開記者會對外說明，時間與國民黨議會黨團記者會時間一樣，都在下午1時30分，對決意味濃厚。

由於表決採無記名投票，台北市議會國民黨團昨表示，要求黨員以手機於表決至結束期間「無間斷錄影」，按「贊成」原決議議案。對於北市議會國民黨團決議，柯文哲直言，「這就違反法律」。

國民黨市議員游淑慧指出，一個月前，就是柯文哲開嗆「哪有什麼政治責任覆議，我跟你講我就是要提覆議，每個人都給我記名表決就這樣。」但國民黨展現負責，同意對自己的投票決定負責，錄影以昭公信。

游淑慧說，但柯又說按法令覆議要無記名投票，現在每個人要拍照就是違反法律。她說，這是硬要提覆議，卻不敢負失敗的政治責任，又像小孩子吵架一樣， 一下講東一下扯西，到底要怎樣？

對於覆議案今表決，柯文哲先開記者，是不是向議會開戰？民進黨會不會跑票？民進黨台北市議員王世堅說，民進黨若發「甲動」，就一票不會少，政黨甲動都非常清楚，每一票都會開出來，至於柯文哲早半小時開說明會，他覺得不必了，多此一舉。

王世堅指出，重陽禮金被柯文哲取消後，議會已經與柯文哲爭執了7年之久，市民大多數都理解政策作為，認為柯取消不對，再多做說明，都是多此一舉。

下午的表決，根據台北市議會議事規則第60條規定，針對是否維持原議決案作大體討論後即以無記名表決，若經出席議員3分之2同意者，即維持原議決案，反之則不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前的相同決議。

柯文哲若要覆議成功，若當天全數議員出席，至少要尋求21位議員支持，目前藍、綠均發「甲動」，投贊成票維持原決議，也就是發重陽節禮金，柯文哲目前預料可拿得到苗博雅、林亮君等改革政團成員的5票，以及民眾黨議員林國成的1票。