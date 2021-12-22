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桃子腳國中小第三期校舍無人領標流標 12/29第二次招標
新北淡海新市鎮、北大社區、林口重劃區等新社區，人口移入多，額滿學校也多集中在此。其中北大的龍埔、北大、桃子腳3所學校，連續5年榜上有名，因此新北規劃增建桃子小國中小第三期校舍，然而因無廠商來領標，導致工程第一次招標流標，將於12月29日第二次招標。
工務局表示，桃子腳國中小增建第三期校舍預算4.2億，第一次因沒有廠商來領標而流標。至於為何沒有廠商來領標，工務局私下詢問潛在廠商，回應結果稱校舍建造工法較困難、長期配合建築師不合作等原因導致。
工務局強調，流標與原物料上漲無關，廠商也表示預算是足以可執行的，會再調整招標內容，於12月29日第二次招標。桃子腳國中小第三期校舍，預計2025年完工，將新增國小18班、特教4班、幼教9班。
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