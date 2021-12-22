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是否提前表態連任？ 侯友宜：把握當下好好做事

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，明年選舉還很長，自己會把握當下，好好做事，這才是他應盡的責任。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，明年選舉還很長，自己會把握當下，好好做事，這才是他應盡的責任。記者張睿廷／攝影

國民黨最快在春節年後就會公布縣市首長提名辦法，外界關心新北市長侯友宜是否會提前表態。侯友宜今日受訪時表示，自己會把握當下，好好做事，這才是他應盡的責任。

侯友宜表示，謝謝大家關心，明年選舉還很長，每個人有每個人的角色，他會把握當下，好好做事，這才是自己應盡的責任。

至於是否會下台中為顏寬恒補選？侯友宜表示，對新北市長來說，只要努力做事，市民的滿意度就感受得到，只要國民黨、大家在每個崗位上做事受到肯定，相對的國民黨提出的人選，就會有信心，所以自己會努力將市政做得更好。

侯友宜說，自己還是以市政為最重要的工作前提，會把民眾關心的議題先做好，這樣相對也會影響他們在過程中所支持的對象。

侯友宜 國民黨

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