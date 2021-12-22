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月領2.7萬 北市明年短期清潔員招414人

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市環保局辦理「111年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫」，預計招募414人，提供就業機會給台北市民，這次名額比110年多增100人。圖／北市環保局提供
台北市環保局辦理「111年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫」，預計招募414人，提供就業機會給台北市民，這次名額比110年多增100人。圖／北市環保局提供

歲末年關將近，為了幫助失業民眾安心與家人過節，台北市環保局辦理「111年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫」，預計招募414人，提供就業機會給台北市民，這次名額較110年增加100人，若錄取將於明年1月14日派工，工作期間至111年底，若工作期間全勤，未扣勞健保每月將領2萬7800元工資。

環保局表示，清潔維護業務短期就業人員的工作內容為協助道路清掃維護、廢棄物回收清理、水溝清疏等改善環境衛生清潔工作。明天23日起受理報名，有需求的民眾要把握機會。

北市環保局科長黃寬助表示，此次招募短期就業清潔人員，凡設籍北市4個月以上（即110年8月24日以前設籍）、18歲以上未滿65歲，並符合以下身分之一的失業者皆可報名，包括獨力負擔家計；中高齡；身心障礙；原住民；低收入戶或中低收入戶；長期失業；二度就業婦女；家庭暴力被害人；更生受保護人。

此次進用人員工作期間至111年底，工作津貼以實際工作時數給付（每小時168元，每日工作6小時，每月總工作日數以不超過25日為上限），採排班輪休制，無固定休假日。

符合資格且有意願者，自110年12月23日至111年1月5日於上班時間（周一至周五上午8點30分至中午12點30分、下午1點30分至5點30分，不含六日及國定假日），至本局各區清潔隊報名，報名後，將採書面資格審查，並於111年1月6日至7日電話通知審查結果。

環保局強調，各區審查合格人數倘超過該區預計進用人數時，將於111年1月10日辦理公開抽籤，以確保進用之公正性。

環保局期望藉由此次招募計畫，將環境維護在地化，並提供工作機會給真正需要幫助的人。有興趣的市民朋友可下載招募簡章報名、或上台北市環保局官網查詢。

北市環保局表示，清潔維護業務短期就業人員的工作內容為協助道路清掃維護、廢棄物回收清理、水溝清疏等改善環境衛生清潔工作，明天23日起受理報名。圖／北市環保局提供
北市環保局表示，清潔維護業務短期就業人員的工作內容為協助道路清掃維護、廢棄物回收清理、水溝清疏等改善環境衛生清潔工作，明天23日起受理報名。圖／北市環保局提供

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