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王力宏醜聞曝光 最美背後靈「每個人都會遇渣男」

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市政府副發言人戴湘儀。記者李定宇／翻攝
新北市政府副發言人戴湘儀。記者李定宇／翻攝

王力宏離婚後，前妻李靚蕾於17日深夜抖出其私生活醜聞，直指王力宏出軌和一夜情樣樣來，結婚後卻經常忍受對方家庭冷暴力，讓音樂才子在外界保持的良好形象一夕崩壞，成為比公投更引人關注的八卦話題，有最美背後靈的新北市副發言人戴湘儀也生氣表示，「每個人，一生中都會遇上幾個渣男！」

王力宏前妻驚爆婚變，更附帶王力宏不堪入目的私生活震撼彈，讓全球粉絲驚訝不已，年僅30歲的最美背後靈戴湘儀表示，王力宏是人生第一個偶像，他是有才華的音樂才子，這次事件讓很多人對他改觀。

她說，人不可能完美，即便是偶像歌手也會犯錯，但事件演變至今，不論是李靚蕾或王力宏及其家人都已造成傷害，後續需面對衝突、處理摩擦，不再傷害身邊的人，孩子未來才最重要。

「每個人，一生中都會遇上幾個渣男。」戴湘儀也在臉書粉專發表感觸文，她說，但不會因為害怕受傷而選擇不去愛，年輕時可能會為喜歡或愛的人，不斷付出、承受不平等對待，任對方一再傷害，但現在只想多留時間給自己，讓自己活得更自在。

她說，人都期待能有童話般愛情，但當醜陋真相被揭開、最愛的人所作所為竟覺陌生時，秘密才是最真實模樣，就需放開那些不珍惜的人，才能在對的人來臨時奔赴向前。

戴湘儀 李靚蕾

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