韓國瑜出書復出選桃園？ 侯友宜：尊重個人生涯規劃

公投結果顯示國民黨有望在2022拿下桃園，而高雄市前市長韓國瑜近日剛好出新書，被認為是要復出，也可能成為人選。新北市長侯友宜表示，每個人都有自己的生涯規劃，必須尊重個人想法，現在公投已經結束，大家就團結向前走，他也會把自己角色扮演好，讓民眾肯定黨及黨籍候選人。另外，他還批評，執政黨讓總預算逕付二讀已經違反民主精神。

侯友宜回應，每個人都有自己的生涯規劃，大家必須要尊重個人的想法。公投已經結束，他尊重人民的選擇，一切放下並團結往前走；其中萊豬進口是大家公投後的結果，政府有責任要把關好，不要影響民眾食安，而新北也一定會嚴格守好萊豬檢查，保護孩子健康，以及台灣豬肉品牌。

針對是否會去中二選區幫忙顏寬恆站台或助選，侯友宜認為，現在最重要是把自己的角色扮演好，做出人民有感的政績，讓民眾肯定黨及黨籍候選人，用這樣做事的態度，讓人民來肯定，才是最好的方式。

另外，民進黨昨挾絕對多數優勢，將明年度中央總預算逕付二讀，是史上頭一遭。侯友宜批評，民意代表監督政府是一個職責問題，這已經違反民主精神，是不可取的方式。