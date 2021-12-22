爭取2022發不發重陽金？黃珊珊明確表態:我2反對2支持

台北市議會今天大會將表決柯市府所提「重陽禮金致送自治條例」覆議案，將爭取明年台北市長選舉的北市副市長黃珊珊，今天對於重陽敬老金首度明確表態，黃珊珊今天在臉書說，「我有兩個反對，兩個支持」。

黃珊珊表示，她反對重陽敬老金齊頭式發放、反對舉債發放；但她支持讓敬老金有政策引導功能、支持敬老金能保障弱勢。從她還是議員身分開始，對重陽敬老金的態度就沒有改變過，在資源有限的前提下，所有的政府支出都必須做最公平、最有效率的分配。

黃提到，按照目前市議會提出的草案，明年開始市政府每年要花快11億普發敬老金，這個數字到2031年會膨脹到14億元，而她認為這樣的發放並不符合公平與效率。對於中高收入者，一次性對他們發放現金欠缺實質意義，同樣的金額拿去照顧弱勢更符合實質公平正義；立法要求市政府無論當年有無預算都必須發放這筆支出，可能壓縮其他重要社福項目的實施。

黃珊珊說，同樣是社福預算用在高齡者身上，直接發放現金是看似最簡單，但也最偷懶的方法。同樣的金額支出，如果能達到導引高齡者建立健康的社交、運動、樂活習慣，毋寧是更理想的做法。

黃也提到，對此，北市府這幾年陸續推出政策，補助高齡者出外搭乘大眾運輸工具、進入各區運動中心、活動場館、推動高齡者共餐，都是比起直接普發現金，對於高齡者更負責任的制度。如果將來真的有更多財源，比起普發，她也更希望能夠將這些資金運用在弱勢者的健保補助與其他社會福利支出上，讓高齡者更健康、更有尊嚴的活著，才是真正的敬老。

黃珊珊也在文末提到，「反對齊頭式發放」、「反對舉債發放」、「支持財政紀律」、「支持弱勢保障。」