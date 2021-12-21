網控開車玩手機 王世堅：我的是智障手機沒得玩

台北市議員王世堅今天在臉書被網友貼出一段，開車等紅燈停在機車停等區的影片，甚至網友將這段影片放上PTT，並以「王世堅邊開車邊玩手機」為題，引發熱議，這名網友說，占用了機車停等區，還被發現是在玩手機，底下網友熱議，「世堅沒拿球棒下車嗎？」「慘啊，又要跳海！」「都是柯文哲的錯，害他停到機車區的」。

對於等紅燈，車停機車停等區，還遭質疑邊玩手機，記者致電王世堅，王世堅回應，「我不知道，我不知道，我的手機沒得玩，我的是智障型手機...，記者明天親自來找我，一看就知道」。

根據網友貼在臉書的影片，有一名機車騎士，對一輛停在機車停等區的雙B轎車敲車窗，汽車駕駛搖下車窗，騎士發現開車的人就是台北市議員王世堅，這名騎士提醒駕駛「大哥！汽車停等區啊！」並以「世堅啊、不可以壞壞」在臉書貼文。

此貼文以邊開車邊玩手機被放上PTT引發熱議，不過也有網友幫王世堅說話，表示「世堅下班後還在忙選民服務，體諒一下吧！」還有網友說，「他還抱歉，換成其他立委可能換你道歉」。