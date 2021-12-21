北市敬老金覆議案22日表決 泛藍反對綠動向關鍵

台北市議會明天將表決台北市政府對發放重陽敬老金提出的覆議案，國民黨台北市議會黨團加新黨反對覆議案，但民進黨團甲級動員投票，覆議案是否過關受矚目。

國民黨團書記長王欣儀今天告訴中央社記者，黨團成員不會跑票，黨團已要求黨團成員表決時要以手機錄影，否則罰款並將送國民黨台北市黨部考核紀律委員會處分。

王欣儀說，初估北市府要拉21票才可能讓覆議案闖關，但預估僅6人支持北市府，研判難度較高。

新黨黨團召集人潘懷宗表示，新黨仍反對覆議案，如果國民黨加新黨及其他黨派，相信覆議案應難過關。

民進黨團總召集人梁文傑表示，黨團雖已甲級動員，但投票時對黨團成員無其他要求。

北市府發言人陳智菡表示，台北市長柯文哲在表決前持續與各黨團及議員溝通，希望獲取更多支持與認同。

台北市議會現有61席議員，國民黨28席、民進黨18席、無黨籍10席、新黨3席、台灣民眾黨及社會民主黨各1席。如果所有議員出席，須至少41人反對覆議案，才能維持原案。

北市議會11月10日通過被稱為敬老金條例的「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求北市府應視財源狀況，發放敬老禮金給65歲以上長者，或滿55歲以上原住民長者，並依年齡採分級距。