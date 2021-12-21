鶯歌光明橋即日起封道改建 大客車及公車路線將受影響
為改善鶯歌光明橋防洪需求，新北工務局將進行橋梁高程抬升工程，並自即日起至明年5月將進行封橋改道作業，民眾可改由下游側臨時鋼便橋通行，小客車路線不受影響。
新工處說明，中央近來推動「鶯歌溪排水治理計畫」，並以過去數據計算主流大漢溪在未來10年至20年的防洪標準水位，發現鶯歌部分橋梁因橋梁長度、梁底不足，必須配合進行改建，以改善防洪不足。
新工處指出，光明橋因梁底高程無法滿足防洪需求，所以需優先改善，除進行橋梁高程抬升外，也一併改善橋梁耐震能力，因此即日起至明年5月將封橋改道，民眾可由下游側臨時鋼便橋通行，行經國光街、國華路口處時需多加注意。
新工處工務科補充，臨時鋼便橋距離舊橋只有幾公尺，且那一帶都為住宅區，一般民眾的小客車原則上不受影響，都能順暢通行。
新北市議員蘇泓欽也說，對小客車沒什麼影響，主要是原直行的大客車，可能要以「ㄇ字型」繞一點遠路，目前僅有981線公車受到影響而改道；那橋在地很久，也達年限了，民眾都能體諒一時的不便。
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