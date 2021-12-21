戴魷魚遊戲面具搶銀行 瑞芳分局演練里長嚇傻

新北市瑞芳分局今(21)日在銀行舉行攔截圍捕實警演練，由員警戴魷魚遊戲面具扮演搶匪，衝進銀行後連開數槍，以訓練員警在面對重大刑案之應變能力，剛好要到銀行內辦理業務的里長信以為真而嚇一大跳。

兩名員警裝扮成歹徒搶銀行後駕車逃逸，新北市瑞芳分局今(21)日在銀行舉行攔截圍捕實警演練，由員警戴魷魚遊戲面具扮演搶匪，衝進銀行後連開數槍，並喝令行員交付現金，逼真的場面也讓剛好要到銀行內辦理業務的里長信以為真。

今日演練內容為，案發第一時間，行員機警按下警鈴，保全牢記歹徒人數，車輛特徵，號碼及逃逸方向，並於員警到場後立即告知發生經過。

警方接獲通報立即到場了解現況並封鎖現場，同步通報勤務指揮中心歹徒特徵，使用車輛及逃逸方向，立即啟動全區封鎖，線上警力攔截圍捕，同時啟動快打部隊，經警方積極追緝，迫使歹徒棄車逃逸。

瑞芳警分局長王鴻儒說，演練主要目的在於與金融業者合作，以提高行員及保全警覺心，並訓練員警在面對重大刑案之應變能力，針對搶奪特殊刑案及挾持人質等特殊重大刑案，發揮勤務指揮管制功能即時追緝攔截罪犯，迅速破案，以展現警方維護治安之決心，使民眾對於警方的能力感到安心。