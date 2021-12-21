冬至團圓 石門老人會長輩品嚐超豐盛料理

冬至佳節吃湯圓，石門區的老人會每年都會在冬至舉辦一年一度的冬至慶祝活動，除了搓湯圓，還可以品嚐老人會為大家準備的超豐盛料理暖暖胃，來自石門實中的世代志工，以及老梅國小附設幼兒園的小朋友一起來陪伴長輩，為長輩表演，給予長輩冬至最熱鬧的陪伴。

冬至是闔家團圓的節日，石門老人會相當用心的安排世代的交流，而市議員除了獻上冬至佳節的祝賀，也相當鼓勵老幼同樂的活動，在充滿世代交流的冬至慶祝中，理事長也傳承冬至吃湯圓的典故，讓年輕一輩聽聽24節氣的相關俗諺。

石門區老人會理事長陳朝吉說，冬至為什麼要吃湯圓？冬至是一年四季中，黑夜最長的一天，有個有趣的說法是，湯圓糯米做的難消化，所以要在擁有漫漫長夜的冬至吃剛剛好，有一整晚的時間可以消化，而消化完了天就亮了。

石門區長林俊宏表示，冬至佳節氣溫濕濕涼涼，提醒長輩們，現在衛生所有在施打肺炎疫苗，長輩可以儘快施打提升保護力，此外也可以透過喝一碗熱熱的湯圓暖暖身，還可以品嚐老人會為大家準備的超豐盛料理暖暖胃，到老人會參與節慶活動，讓身心都溫暖起來。