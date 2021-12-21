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冬至團圓 石門老人會長輩品嚐超豐盛料理

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區的老人會舉辦冬至慶祝活動，透過喝一碗熱熱的湯圓暖暖身，還可以品嚐老人會為大家準備的超豐盛料理暖暖胃。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區的老人會舉辦冬至慶祝活動，透過喝一碗熱熱的湯圓暖暖身，還可以品嚐老人會為大家準備的超豐盛料理暖暖胃。 圖／紅樹林有線電視提供

冬至佳節吃湯圓石門區的老人會每年都會在冬至舉辦一年一度的冬至慶祝活動，除了搓湯圓，還可以品嚐老人會為大家準備的超豐盛料理暖暖胃，來自石門實中的世代志工，以及老梅國小附設幼兒園的小朋友一起來陪伴長輩，為長輩表演，給予長輩冬至最熱鬧的陪伴。

冬至是闔家團圓的節日，石門老人會相當用心的安排世代的交流，而市議員除了獻上冬至佳節的祝賀，也相當鼓勵老幼同樂的活動，在充滿世代交流的冬至慶祝中，理事長也傳承冬至吃湯圓的典故，讓年輕一輩聽聽24節氣的相關俗諺。

石門區老人會理事長陳朝吉說，冬至為什麼要吃湯圓？冬至是一年四季中，黑夜最長的一天，有個有趣的說法是，湯圓糯米做的難消化，所以要在擁有漫漫長夜的冬至吃剛剛好，有一整晚的時間可以消化，而消化完了天就亮了。

石門區長林俊宏表示，冬至佳節氣溫濕濕涼涼，提醒長輩們，現在衛生所有在施打肺炎疫苗，長輩可以儘快施打提升保護力，此外也可以透過喝一碗熱熱的湯圓暖暖身，還可以品嚐老人會為大家準備的超豐盛料理暖暖胃，到老人會參與節慶活動，讓身心都溫暖起來。

冬至 湯圓 石門

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