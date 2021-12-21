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金山區六股里慶冬至 長輩吃湯圓不擔心老一歲

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里長輩歡樂動手搓湯圓，保持一顆年輕的心，絲毫不擔心吃湯圓會老一歲。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里長輩歡樂動手搓湯圓，保持一顆年輕的心，絲毫不擔心吃湯圓會老一歲。 圖／紅樹林有線電視提供

冬至湯圓，不少人說吃了湯圓就代表要老了一歲，不過在金山區六股里長輩歡樂動手搓湯圓，保持一顆年輕的心，活動中與老朋友一起互動，還開心的高歌，絲毫不擔心吃湯圓會老一歲，充分享受大家聚在一起的歡樂時光。

六股里長鐘鼎平說，吃了冬至湯圓多一歲，六股的長輩都不擔心，因為大家都有一顆年輕的心，常常來到據點跟好朋友們一起上課、唱歌，長輩們都像18一般，年輕又快樂。

其實六股里平日裡就有相當多的活動課程，鼓勵長輩多多走出戶外活動，因此長輩來到據點都是相當開心，多運動保持愉悅的身心，而區長也來到冬至慶祝現場關懷長輩，與長輩一起動手搓湯圓，更提醒老人家天氣轉濕冷，要添加衣物以免感冒生病。

金山區長廖武輝表示，在去年的今天，剛剛好也是來到六股里與長輩一起搓湯圓，里長相當用心，常常幫長輩們規劃活動，鼓勵大家出來走動、活動，而最近天氣都濕濕冷冷，提醒老人家居家保暖使用電器要小心，外出要添加衣物注意保暖。

里長除了準備湯圓粿糰讓長輩動手搓湯圓，志工媽媽們也趁新鮮將湯圓煮成鹹湯圓以及甜湯圓，現場讓大家品嚐，還有準備了現成的湯圓，讓長輩帶回家，可以佳節祭祖、與家人團圓分享，感受滿滿的冬至歡樂時光。

湯圓 冬至 金山

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