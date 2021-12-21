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汐止人行空間破損不平 居民、學生行危險

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止的崇德里市民活動中心對面的地面磁磚破損嚴重還有高低差，市議員張錦豪要求儘快改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的崇德里市民活動中心對面的地面磁磚破損嚴重還有高低差，市議員張錦豪要求儘快改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的崇德里市民活動中心對面的茄苳華城社區前的人行道，常會有許多學生以及當地民眾行走在這裡，但是地面的磁磚破損嚴重還有高低差，之前也發生過滑倒的事件，今(21)日市議員張錦豪會勘，要求儘快改善人行道，讓居民行走安全。

整條人行道看過去有許多破損和高低不平的地方，雨天又容易濕滑，一旁的黑板樹竄根問題，造成的路面破損也不安全，市議員張錦豪就請市府養工處就人行道問題進行搶修，讓行人和學生有安全的行走空間。

市議員張錦豪表示，因為這條人行道是崇德國小學生每日上放學的通學廊道，但是地面瓷磚的破裂以及高低差的問題，會造成行人和學生行走安全上的疑慮，所以請養工處用緊急搶修的方式，讓民眾有一個安全、不容易滑倒的安全行走環境。

茄苳華城社區前的人行道使用的人不少，又是崇德國小許多學生上放學必經之路，雖然這是屬於社區範圍，但是為了改善小朋友的通學路，希望公部門能夠協助改善，讓民眾和小朋友行的更安全。

人行道 汐止

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