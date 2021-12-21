讓長者使用更舒適 菁桐活動中心修繕完成

平溪區菁桐社區活動中心，是地方重要集會場所，同時也是社區銀髮關懷俱樂部的據點之一，但因建物年久失修，屋頂長年漏水嚴重，經市議員林裔綺爭取改善經費，包括監視器的增設，以及冷氣汰換及各項設備添購的補助，現在也終於改善完成，讓長者使用起來可以更舒適安全。

位在平溪區菁桐社區的活動中心，已經幾十年的歷史，因平溪長年潮濕多雨，屋頂也常有漏水的情形，常常外頭下雨，室內也跟著滴滴答答，讓民眾在活動中心使用很不方便，在聽到民眾的心聲後，市議員林裔綺便協助爭取修繕經費，將屋頂漏水問題改善。

除了屋頂漏水改善完成之後，內部設備者幾年議員林裔綺也協助爭取添購，像是冷氣汰換，老人共餐需要的設備等等，另外還有監視器設備，讓活動中心的安全性大幅提升。

市議員林裔綺說，偏鄉地區最重要的資產就是這些長者，因此近年來協助爭取相關經費，陸續改善活動中心屋頂漏水，也添購不少設備，讓活動中心不管是在軟體或是硬體方面都有所提升，希望讓長者使用起來更舒適安全，營造宜人的居住環境。