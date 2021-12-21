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影／覆議案明表決大戰 柯文哲嗆：黨團若投票拍照就是違法

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，覆議案依法要無記名，無記名就要做到無記名，如果要求每個人拍照，就是違反法律，若議會帶頭違法，怎麼讓社會大眾信服。記者林麗玉／攝影
柯文哲說，覆議案依法要無記名，無記名就要做到無記名，如果要求每個人拍照，就是違反法律，若議會帶頭違法，怎麼讓社會大眾信服。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲的「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，明天台北市議會明大會將掀表決大戰，國民黨團將「甲動」，甚至為防跑票，因採不記名投票，國民黨團下令黨員按「贊成」前，要自己用手機全程錄影，創下先例。對此，柯文哲嗆，覆議案依法要無記名，無記名就要做到無記名，如果要求每個人拍照，就是違反法律，若議會帶頭違法，怎麼讓社會大眾信服。

另外，由於先前議會政黨協商，決議不邀請柯文哲表決前報告說明，柯文哲說，覆議案本來應該「得」首長說明，北市府還是會爭取議會給市府說明的機會，這是一個理念的問題，投票前，市府還是會爭取說明，爭取議員認同市府的價值，

柯文哲說，在一個法治國家，國家要求人民守法，但更重要，是要要求政府也要守法，依照法令，覆議案要無記名投票，但若無記名，就要做到無記名，例如選議長、副議長也要無記名。如果現在要求每個議員投票時要拍照，就是違反法律。

柯說，他再說一遍，在一個法治國家，當要求國民守法，政府自己就要守法，若議會帶頭違法，怎麼讓社會大眾信服。

柯文哲 投票 北市

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