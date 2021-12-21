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小媽媽要上學無法帶孩童 北市幼兒園優先招收

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市近6年來有566人在嬰兒生產當日未滿20歲，北市教育局表示，自111學年度起，未成年父母若要復學，可替其子女申請優先進入幼兒園。記者潘才鉉／攝影
台北市近6年來有566人在嬰兒生產當日未滿20歲，北市教育局表示，自111學年度起，未成年父母若要復學，可替其子女申請優先進入幼兒園。記者潘才鉉／攝影

內政部戶政司統計，每年約3000名15至19歲懷孕少女選擇生下孩子，也就是每一千名未成年少女 ，有四人會生下新生兒；台北市近6年來有566人在嬰兒生產當日未滿20歲。議員徐巧芯指出，已婚未成年家庭卻未納入北市公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收對象，但小父母因教養知識普遍不足，恐讓下一代教養面臨更多危機。北市教育局表示，111學年度起，未成年父母若要復學，可替其子女申請優先進入幼兒園。

徐巧芯指出，北市公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒入園辦法，目前幼兒登記優先入園需符合低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及父、母或監護人為中度以上身心障礙者子女；但實務上，仍有不少未成年已婚家庭，可能因各種因素無法符合上述條件，落於社會救助網外。

徐巧芯表示，目前法令顯缺彈性，未符實務需求，諸多於現實生活需幫助者，仍因無法符合現行法規，落於社會救助網外，如未成年已婚家庭，兩人或其中一方未完成學業，未來就業機會偏、經濟收入不高，家庭即可能變得貧困，若又不符合北市幼兒登記優先入園條件，子女養育將為困境，面臨更多危機。

徐巧芯建議，市府應持續透過各種方式，除提供青年正確情感教育、性別教育、自我保護觀念外，並研議公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒入園辦法，納入未成年已婚家庭。

教育局表示，自111學年度起，未成年父母因突發情事或復學因素，如符合特殊境遇、危機家庭托育補助條件情形，可透過其就讀學校函請教育局，替其子女申請優先進入幼兒園。另外，未成年父母如有復學需求，可透過社會局函文，教育局將替未成年父母提供學校優先安置。

幼兒園 北市 徐巧芯

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