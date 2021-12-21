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重陽禮金覆議明不記名表決 國民黨團用這招防「跑票」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，明天下午進行不記名投票表決。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，明天下午進行不記名投票表決。記者楊正海／攝影

北市柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，將掀市府與議會攻防，明天下午進行不記名投票表決。國民黨黨團發「甲動」，為了防止跑票，下午黨團會議後決議，因採不記名表決，但按「贊成」前要自己用手機全程錄影，創下先例。

北市府提「重陽禮金致送自治條例」覆議案，根據台北市議會議事規則第60條規定，針對是否維持原議決案作大體討論後即以無記名表決，若經出席議員3分之2同意者，即維持原議決案，反之則不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前的相同決議。

針對覆議案，國民黨團昨天舉行黨團會議，決議明天下午黨團召開記者會，針對柯文哲提覆議，發表譴責聲明， 下午進大會表決前，由書記長王欣儀代表黨團發言譴責。

另外，全體黨籍議員將名牌置於表決器前，於表決時起立，並同時自行以手機於開始表決至議會宣布表決結束期間全程無間斷錄影，按「贊成」原決議議案。表決錄影畫面於表決結束後立即回傳影片至黨團群組。

國民黨團指出，因此案屬重大議案，違反甲動、黨團決議及無完整錄影表決過程並回傳影片者，除罰款新台幣1萬元，並送黨部考紀會處分。

北市 國民黨 柯文哲

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