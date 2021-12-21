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三重光興活動中心老舊 市府斥資400萬蓋電梯
新北市三重光興市民活動中心位於地下室，經常舉辦銀髮俱樂部研習課程及里民聚會活動，不過對於長者來說，一層樓的樓梯也不好走，地方傳出抱怨聲，市府決定斥資400萬增設無障礙電梯，今天啟用，讓長者都能安心通行。
光興市民活動中心位於正義南路，北鄰光興國民小學，南為空軍一村眷村，1992年落成，啟用近30年，周邊5里9000人都會使用到這個活動中心，不過該處設備老舊，連個電梯都沒有，許多長者年事已高，連走樓梯都有風險，地方民眾抱怨連連。新北市民政局、三重區公所決定在活動中心內增設無障礙電梯，並於今日啟用。
民政局柯慶忠表示，此次工程增設了一個無障礙電梯，可負重800公斤、乘載12人並連接地上一樓及地下一樓，也要感謝新北市議員蔡明堂與三重光輝里長吳松春為民發聲，爭取建設。
柯慶忠指出，民政局這次補助了400萬元經費給三重區公所發包施工，該活動中心鄰近光興國小，入口牆面主題意象是採用周遭綠廊相合的馬賽克彩繪拼貼，將綠坡、植生等意象一直延伸至活動中心內。
三重區長陳奇正表示，感謝民政局補助經費，還有蔡明堂、吳松春的積極爭取，光興市民活動中心是周邊唯一完整對外使用的公共設施區域。地面一樓為圖書館閱覽室，地下一層場地寬敞也是光輝里銀髮俱樂部，如今新設電梯落成，將帶給身心障礙者及年長者更為舒適、安全、友善的空間，提供附近居民優質的休閒品質。
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