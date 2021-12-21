北市動物之家現曙光？議會要求提新案 否則原計畫興建

北市議會財建委員會今再審查動物之家相關預算。有議員提出附帶決議，要求動保處應於明年5月15日前提出市議會可接受方案，否則應維持「原計畫」執行；另提綜合決議，要求市府公共工程應在原法定預算內執行，未經議會同意不得擅自停止計畫，同時嚴厲譴責市府藐視議會監督權及預算審查權，造成工程進度無限期延宕。

台北市動物之家新建工程方案一波三折一變再變，財建委員會審查該預算科目時，議員苗博雅表示，該預算最大問題就是沒經過議會同意，市府就擅自決定取消已經通過預算的原計畫。

苗提附帶決議，指動物之家新建工程計畫雖經市議會同意，北市府卻恣意變更計畫內容擅自停止執行，藐視議會監督權及預算審查權，更造成工程進度無限期延宕，北市議會予以嚴厲譴責。另外，她認為要替動物之家設停損點，若明年5月底前未提更優計畫並獲議會同意，就依原計畫執行，若工程經費變更就依法追加減預算。

議員楊靜宇說，原本包括地下室的坪數大約是3400，扣掉地下室剩下1000多坪，其中550坪是停車場，若3400坪減掉550坪，無論後續方案如何，都應該要有2900坪左右，才符合原計畫設計精神，若新提案都不能說服議員，也只能挖地下室。

議員李慶元指出，一直沒有被接受就是因為原計畫和替代方案都有問題，只能另尋他處。議員林世宗說，可以提前到明年4月底前提出，也說上次提的方案維持1800坪、5億預算，等於每坪造價30萬，反而更貴，縱使物價調整，建築費用也不會貴到這種程度。

不過動保處長宋念潔認為，原計畫真的很困難，因為要挖地下室、垃圾處理費用暴增，除了經費問題，也擔心廠商不會來標，最後也流標，4月底前提出並獲市議會同意恐怕有困難。

苗博雅表示，現在市府說原方案不好，那就要提出更好的方案，如果提不出來，議會又不同意新方案，原方法如果不做就是砍掉之前審過的經費，若嫌原方法爛又拿不出更好方法，「那議會不是被市府耍嗎？所有公共工程是不是可以這樣搞？未來連續性預算還要給過嗎？」非常憂心明年柯文哲又對其他公共工程搞中途煞車轉彎，下任市長會被他弄得沒辦法做事情。