冬至飄雨氣溫低 新北首推麻油萬里蟹暖身

今天冬至，北台灣下雨氣溫也不到20度，冷颼颼天氣總要溫補料理暖身，在北海岸漁村及海鮮餐廳，抵禦冬風的麻油料理則是拿在地當令食材萬里蟹作主角，漁業處說，絕頂海味配上滑順麻油與濃郁香氣，在家料理百分百成功。

秋冬時節，沿海漁港漁村與餐廳多以火鍋、麻油或藥膳等方式烹煮在地海鮮萬里蟹、貢寮鮑及鮮魚等，以著名的麻油萬里蟹麵線為例，只要把老薑片以麻油油煎，加入高湯、米酒，再放入斬塊萬里蟹共煮，讓萬里蟹鹹香精華滲入湯汁裡，湯頭有滋有味，最後再放蛤蜊、菇類及麵線，就可以輕鬆上桌。

而貢寮鮑，漁民最喜搭配藥膳湯底，加上黨蔘、枸杞等益氣中藥，補氣暖身，搭配雞湯或排骨湯，就不怕會煮過頭，貢寮鮑Q彈的口感，原湯化原食，越煮越好喝。