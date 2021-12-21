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冬至飄雨氣溫低 新北首推麻油萬里蟹暖身

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
貢寮鮑金棗排骨湯，金棗敲破與貢寮鮑排骨共煮，喝了暖身也潤喉。圖／新北市漁業處提供
貢寮鮑金棗排骨湯，金棗敲破與貢寮鮑排骨共煮，喝了暖身也潤喉。圖／新北市漁業處提供

今天冬至，北台灣下雨氣溫也不到20度，冷颼颼天氣總要溫補料理暖身，在北海岸漁村及海鮮餐廳，抵禦冬風的麻油料理則是拿在地當令食材萬里蟹作主角，漁業處說，絕頂海味配上滑順麻油與濃郁香氣，在家料理百分百成功。

秋冬時節，沿海漁港漁村與餐廳多以火鍋、麻油或藥膳等方式烹煮在地海鮮萬里蟹、貢寮鮑及鮮魚等，以著名的麻油萬里蟹麵線為例，只要把老薑片以麻油油煎，加入高湯、米酒，再放入斬塊萬里蟹共煮，讓萬里蟹鹹香精華滲入湯汁裡，湯頭有滋有味，最後再放蛤蜊、菇類及麵線，就可以輕鬆上桌。

而貢寮鮑，漁民最喜搭配藥膳湯底，加上黨蔘、枸杞等益氣中藥，補氣暖身，搭配雞湯或排骨湯，就不怕會煮過頭，貢寮鮑Q彈的口感，原湯化原食，越煮越好喝。

新北市漁業處長張麗珍表示，萬里蟹冬天非常適合與麻油、火鍋提味共煮，是北海岸當令一景，另外貢寮鮑進入採收時節，冬天越冷貢寮鮑越顯肥嫩，養殖戶陸續開始採收上岸，九孔口感極佳，鮮味滿滿，配上麻油清蒸、藥膳煮湯都非常對味，民眾可以準備好長袖長褲，到北海岸、東北角一遊，前往富基、龜吼漁港以及貢寮區當地貢寮鮑合作海鮮餐廳，品嚐最好時節的萬里蟹與貢寮鮑。

陶板什菌燒萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
陶板什菌燒萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
麻油萬里蟹為東天暖身好料理。圖／新北市漁業處提供
麻油萬里蟹為東天暖身好料理。圖／新北市漁業處提供
貢寮鮑山藥排骨湯，以冬令山藥與貢寮鮑相煮，配上排骨肉味與枸杞甜味。圖／新北市漁業處提供
貢寮鮑山藥排骨湯，以冬令山藥與貢寮鮑相煮，配上排骨肉味與枸杞甜味。圖／新北市漁業處提供

萬里蟹 貢寮 海鮮

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