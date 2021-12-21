土城員和段社宅將交屋 新北市商討定價中

位在土城捷運海山站周邊，走路只要10分鐘的土城員和青年社會住宅年底即將完工，新北市城鄉局預計明年中開始出租、9月交屋，不過該社會住宅7成為一般戶，租金也僅打8折，民眾憂慮當地平均租金偏高未來房租勢必難以負擔。新北市城鄉局表示，租金目前尚未定案，但將持續商討定價方式，1、2房型希望壓在兩萬元以下。

位在新北市土城區莊園街與學府路二段交界處的土城員和段社會住宅，基地面積約2500坪，興建地上12至14層，地下3層共4棟建物，總戶數達534戶，另外配置托老中心、托育中心、庇護工場、社宅管理站、青創辦公室，靠近捷運海山站，地理位置相當不錯。

該社會住宅534戶中，3房、2房、1房佔比為3比2比5，其中3成為優惠戶出租、7成為一般戶出租。一般戶1房250戶、8.4坪，2房155戶、16坪，3房74戶、22坪；無障礙房型1房15戶、8.68坪、2房10戶、16坪，3房4戶、22坪。優惠戶最長租期為6年延租6年租金為市價64折，一般戶為3年延租3年租金市價8折。

不過，土城海山站周邊市價出租行情每坪至少千元起跳，小坪數套房價格更是高達每坪約2千元。民眾擔憂未來社會住宅新成屋價格也將水漲船高。新北市議員江怡臻表示，土城人口不斷增加房價也屢破新高，員和段社會住宅已經非常多人詢問如何承租。

江怡臻說，目前已接到不少陳情，若新建的社會住宅租金仍依市價7到8折訂定，民眾將難以負荷，也不符社宅居住正義目的。將具體要求社會住宅租金平實，讓一般人都能安心入住。此外，江怡臻表示，近年生育率低迷，社會住宅應肩負鼓勵成家生子，希望市府能調高2房型、3房型比例，讓更多人安心成家。

議員林銘仁也表示，社會住宅招租對象為特定族群，社會住宅周邊民眾已表達擔心未來社宅將成為鄰避設施，要求城鄉局需過濾入住民眾品質。

新北市城鄉局則表示，員和段社宅目前租金尚未定案，將與住都中心持續討論定案方式，希望將1、2房租金壓在兩萬元以下，以符合民眾期待。另外，由於目前短期內租屋需求為單身通勤上下班為主，因此單房比例偏高，未來社會宅設計將隨著社會需求逐步調整，以符合促進生育國家政策。