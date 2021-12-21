中和積穗國小前人行道整修今完工 通學廊道寬敞不積水

新北中和積穗國小前人行道凹凸不平及側溝排水不良，許多長輩行經常不慎扭傷腳踝，嬰兒車及身障人士更是難以通行，嚴重影響通行安全。中和區公所在經民代反應後，會同多個有關單位協調改善，今日完工後的人行道不但更加寬闊，也解決排水問題，學童未來通行將舒適又安全。

新北市議員張志豪表示，他在上任議員之初就接獲家長陳情，學童行走時被絆倒受傷，因此他也多次邀集相關單位會勘，並配合積穗國小圍牆內縮工程，一舉拓寬人行空間。

中和區長賴俊達說明，積穗國小前人行道長度約75公尺，但行道樹佔近半人行道，且樹根竄壞人行道及排水溝，導致雨後積水不利通行，上下課時間還出現交通擁塞情形。

賴俊達指出，人行道下方電路管線複雜影響施工，因此區公所會同養工處、電信局、台電、交通局等單位多方協調，最後遷移2處電信箱至角落，並移除廣告欄和電桿，另外也配合先前學校圍牆改建工程，讓整修後的人行道大部份寬達3.4公尺。