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影／新北加倍奉還今抽百萬名車 民眾驚喜還懷疑是詐騙

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北在疫後推振興加倍奉還系列活動，其中「登錄發票抽獎」活動大獎相當豐富，今日進行第一波抽獎，許多業者也到場參與。記者李成蔭／攝影
新北在疫後推振興加倍奉還系列活動，其中「登錄發票抽獎」活動大獎相當豐富，今日進行第一波抽獎，許多業者也到場參與。記者李成蔭／攝影

新北在疫後推振興加倍奉還系列活動，其中「登錄發票抽獎」活動大獎相當豐富，今日第一波活動抽出百萬汽車，幸運兒在接獲中獎通知電話時還疑似以為是詐騙，後來聽到記者會現場歡樂氣氛及主持人說明後才頻頻說「謝謝」。

疫情趨緩後，新北推振興加倍奉還「登錄發票抽獎」活動，今日進行第一波抽獎，抽出百萬汽車、GOGORO電動機車30輛、iPhone 13 35支、PlayStation 5 20台、iPad、Switch各數十組、單避震登山車、千餘組VR Zone體驗套票、百貨禮券等多項好禮。

新北市副秘書長張其強表示，新北為振興地方經濟推「加倍奉還」系列活動，包含「新北加倍券」、「數位加碼」以及「登錄發票抽獎」等。加倍券發出總量達4億7000萬元、兌換率達九成五，目前票券核銷總額已逾1.2億元；其中菜市場及小吃攤的比率就就佔四成，振興庶民經濟。

活動由張其強及經發局長何怡明率續抽出3864得獎幸運兒，張其強並壓軸抽出「X-TRAIL 2.0L 智行+電動尾門卓越精裝版」百萬汽車，隨後致電通知中獎者，對方一開始似乎還懷疑是接到詐騙電話，聽到活動主持人介紹及現場歡樂氣氛後，才表示會再回電給市府，讓現場爆笑聲不斷。

經發局表示，中獎名單後續將以簡訊、Email及活動官網通知得獎者，活動在接下來還會於明年1月21日及2月21日有兩波抽獎，民眾只要在新北單筆消費滿300元，就可以登錄發票參加抽獎；明年2月15日前發票登錄金額累計滿2000元，壓軸再抽369萬保時捷電動汽車，新北學生還能加碼抽iPad及AirPods。

新北在疫後推振興加倍奉還系列活動，其中「登錄發票抽獎」活動大獎相當豐富，今日第一波活動抽出百萬汽車。記者李成蔭／攝影
新北在疫後推振興加倍奉還系列活動，其中「登錄發票抽獎」活動大獎相當豐富，今日第一波活動抽出百萬汽車。記者李成蔭／攝影
新北在疫後推振興加倍奉還系列活動，其中「登錄發票抽獎」活動大獎相當豐富，今日第一波活動抽出百萬汽車。記者李成蔭／攝影
新北在疫後推振興加倍奉還系列活動，其中「登錄發票抽獎」活動大獎相當豐富，今日第一波活動抽出百萬汽車。記者李成蔭／攝影
新北市副秘書長張其強今壓軸抽出「X-TRAIL 2.0L 智行+電動尾門卓越精裝版」百萬汽車。記者李成蔭／攝影
新北市副秘書長張其強今壓軸抽出「X-TRAIL 2.0L 智行+電動尾門卓越精裝版」百萬汽車。記者李成蔭／攝影

發票 詐騙

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