快訊

理專又A錢了！金管會：至少還有2家 最快下周開鍘

不再只是四小龍！看韓國軍力的再復興

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷再推捷運車廂3D造型悠遊卡 周五起開放2處線上預購

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供

北捷運公司繼今年4月30日推出限量通車25周年列車聲光立體悠遊卡，吸引民眾搶購，此次再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日上午10時起開放至「台北捷運線上商城」及「台北捷運官方直營店-蝦皮商城」預購，每個售價490元，每人每次限購4組。

北捷表示，台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版，不須安裝電池，感應閘門即可發出聲光效果；外觀以25周年列車聲光立體悠遊卡造型、採用藝術家塗鴉色塊設計概念，呈現晴朗鮮明視覺感，並搭配捷運轉乘音樂，打造歡樂氣氛。

民眾可自12月24日起於台北捷運線上商城及台北捷運官方直營店-蝦皮商城開放預購，商品採預購且分批出貨，首批今年底出貨，其餘則將在明年2月後陸續出貨。

北捷表示，為了回饋民眾，前900組預購者，單筆購買4組即贈25周年口罩2片（隨機不挑款式），預購期間消費滿千還可參加抽獎，總共3名，各送1組台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版；另為歡慶2022年到來，台北捷運公司線上商城及蝦皮也各推出專傴優惠活動。

民眾若推薦好友於台北捷運線商城購買商品並完成訂單，推薦者本人可獲得50元購物金，並於下次消費達500元以上折抵1張。

明年1月3日至16日期間下單者，即可參加抽LINE POINTS，抽35名，獎項分別為10點20名、50點10名、100點5名；1月20至26日上述得獎者可再參加「呼朋引伴」小遊戲，若再邀請3名好友加入「台北捷運生活讚LINE帳號」，得獎者可再獲得15點LINE POINTS。

活動期間，民眾在台北捷運官方直營店-蝦皮商城的貼文牆參與遊戲互動，包含關注、留言、標記好友等，完成指令後，即可獲得抽獎資格，將抽出2名，各送出1組台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版；另明年1月3日還限時限量發送100張「折抵50元優惠券」，消費滿199元可現折。

北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供
北捷再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日起開始預購。圖／北捷提供

北捷 捷運 悠遊卡

延伸閱讀

鼓勵4癌篩檢護健康 北市送悠遊卡加值金

高捷小港林園線核定了 拚明年底前動工

強推台北通？柯文哲:跨年若30、40萬人 不綁一定全卡！

北捷色狼藉背包掩護 硬抵女高中生胸部偷襲被訴

相關新聞

太搶手！台北熊好券2波首日湧近80萬人登記 逾首波7倍

台北熊好券昨天第二波開放登記首日，結果從上午開始，許多民眾抱怨當機卡卡，北市府今天表示，熊好券昨天第二波已有78萬920...

聖誕老人卡在窗戶上 淡水超夯裝置藝術成打卡熱點

新北市淡水古蹟博物館的「光映淡水」系列活動廣受好評，今年他們將古蹟結合耶誕節，讓民眾可以和聖誕老人藝術裝置拍照打卡，體驗...

強推台北通？柯文哲:跨年若30、40萬人 不綁一定全卡！

台北市跨年晚會倒數，儘管Omicron變異株來勢洶洶，不過北市府今年跨年不限進場人數，為避免數十萬人潮同時湧入大排長龍，...

影／六都變九都？柯文哲嗆蔡：國家被民進黨搞選舉搞掉了

民進黨在四大公投後，蔡英文總統昨天召集府院黨高層、地方首長與黨內派系代表會商，就新竹縣市合併升格達成共識。對於台灣未來是...

瑞芳龍川步道拓寬改善後今開放 民眾遊覽景點更方便

新北河濱一直是許多民眾週末放鬆休憩好去處，但有些路段卻過於狹窄，造成人車爭道情況，新北高灘處針對瑞芳介壽橋至載福宮一帶改...

中和積穗國小前人行道整修今完工 通學廊道寬敞不積水

新北中和積穗國小前人行道凹凸不平及側溝排水不良，許多長輩行經常不慎扭傷腳踝，嬰兒車及身障人士更是難以通行，嚴重影響通行安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。