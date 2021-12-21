北捷再推捷運車廂3D造型悠遊卡 周五起開放2處線上預購
台北捷運公司繼今年4月30日推出限量通車25周年列車聲光立體悠遊卡，吸引民眾搶購，此次再推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版」，12月24日上午10時起開放至「台北捷運線上商城」及「台北捷運官方直營店-蝦皮商城」預購，每個售價490元，每人每次限購4組。
北捷表示，台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版，不須安裝電池，感應閘門即可發出聲光效果；外觀以25周年列車聲光立體悠遊卡造型、採用藝術家塗鴉色塊設計概念，呈現晴朗鮮明視覺感，並搭配捷運轉乘音樂，打造歡樂氣氛。
民眾可自12月24日起於台北捷運線上商城及台北捷運官方直營店-蝦皮商城開放預購，商品採預購且分批出貨，首批今年底出貨，其餘則將在明年2月後陸續出貨。
北捷表示，為了回饋民眾，前900組預購者，單筆購買4組即贈25周年口罩2片（隨機不挑款式），預購期間消費滿千還可參加抽獎，總共3名，各送1組台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版；另為歡慶2022年到來，台北捷運公司線上商城及蝦皮也各推出專傴優惠活動。
民眾若推薦好友於台北捷運線商城購買商品並完成訂單，推薦者本人可獲得50元購物金，並於下次消費達500元以上折抵1張。
明年1月3日至16日期間下單者，即可參加抽LINE POINTS，抽35名，獎項分別為10點20名、50點10名、100點5名；1月20至26日上述得獎者可再參加「呼朋引伴」小遊戲，若再邀請3名好友加入「台北捷運生活讚LINE帳號」，得獎者可再獲得15點LINE POINTS。
活動期間，民眾在台北捷運官方直營店-蝦皮商城的貼文牆參與遊戲互動，包含關注、留言、標記好友等，完成指令後，即可獲得抽獎資格，將抽出2名，各送出1組台北捷運車廂3D造型悠遊卡-歡樂版；另明年1月3日還限時限量發送100張「折抵50元優惠券」，消費滿199元可現折。
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