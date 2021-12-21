大巨蛋發生工安意外！工人B2墜落B4 左腿變形意識清醒

台北市大巨蛋工程再度發生工安意外，一名35歲工人今天上午9點施工時，不慎從地下2樓跌落至地下4樓，左大腿變形骨折，工地負責人電話通報後，警消將男子送往臺北醫學大學附設醫院治療，目前工人意識清楚。

關於巨蛋工地意外，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，大約上午9點30分，35歲男性施工人員當時在地下二樓進行防火工程項目，疑似施工時未注意管道間圍籬，不慎踩空，從地下2樓跌落至地下4樓，第一時間工地負責人立即通報救援，左大腿骨折，目前公司人員陪同就醫中，意識清醒，該工區管道間目前進行管制檢修。

勞動檢查處長梁蒼淇受訪時表示，現已接獲轄區派出所通報，正派員前往現場勘查，若有符合停工事項將會勒令停工，並祭出相關罰則，檢查結果出爐將公告周知。