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大巨蛋發生工安事件！工人B2墜落B4 左腿變形急送醫

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大巨蛋發生工安意外！工人B2墜落B4 左腿變形意識清醒

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

北市大巨蛋工程再度發生工安意外，一名35歲工人今天上午9點施工時，不慎從地下2樓跌落至地下4樓，左大腿變形骨折，工地負責人電話通報後，警消將男子送往臺北醫學大學附設醫院治療，目前工人意識清楚。

關於巨蛋工地意外，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，大約上午9點30分，35歲男性施工人員當時在地下二樓進行防火工程項目，疑似施工時未注意管道間圍籬，不慎踩空，從地下2樓跌落至地下4樓，第一時間工地負責人立即通報救援，左大腿骨折，目前公司人員陪同就醫中，意識清醒，該工區管道間目前進行管制檢修。

勞動檢查處長梁蒼淇受訪時表示，現已接獲轄區派出所通報，正派員前往現場勘查，若有符合停工事項將會勒令停工，並祭出相關罰則，檢查結果出爐將公告周知。

遠雄大巨蛋今年初也曾發生工安事件，3月7日早上8點時，大巨蛋鋼筋籠掉落在工區內、部分掛在施工圍籬上，並超出工區範圍，砸到光復南路上，所幸當時並無人、車經過，北市府當時緊急勒令停工，並開罰9萬元。

35歲男性施工人員在地下二樓進行防火工程項目，疑似施工時未注意管道間圍籬，不慎踩空，從地下2樓跌落至地下4樓；圖為大巨蛋施工現場。記者鍾維軒／攝影
35歲男性施工人員在地下二樓進行防火工程項目，疑似施工時未注意管道間圍籬，不慎踩空，從地下2樓跌落至地下4樓；圖為大巨蛋施工現場。記者鍾維軒／攝影

大巨蛋 工安 北市

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