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聖誕老人卡在窗戶上 淡水超夯裝置藝術成打卡熱點

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
「光映淡水」系列活動吸引不少民眾到裝置藝術前打卡拍照。圖／新北市淡水古蹟博物館提供
「光映淡水」系列活動吸引不少民眾到裝置藝術前打卡拍照。圖／新北市淡水古蹟博物館提供

新北市淡水古蹟博物館的「光映淡水」系列活動廣受好評，今年他們將古蹟結合耶誕節，讓民眾可以和聖誕老人藝術裝置拍照打卡，體驗耶誕歡樂氣氛。另外，系列活動還有市集、表演，活動已經開始，到1月3日截止，歡迎民眾一起來同樂。

淡水古蹟博物館在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」系列活動，期間恰逢耶誕節，館員把創意動到古蹟上，製作與眾不同的耶誕裝置；一個想要爬進古蹟放禮物的耶誕老人，因為疫情期間在家防疫變腫擠不進去，卡在窗戶上，而麋鹿則好奇地從另一扇窗探出頭來，疑惑地看著進退不得的主人似在喊「您怎麼還不進來」，模樣相當討喜。

淡古館長黃麗鈴表示，除了推薦來拍最囧古蹟與最萌耶誕老人的裝置作品外，12月24日下午3點起，推出限量250份好禮的「平安夜活動—尋找淡水海關碼頭裡的樹頂星」活動及25日免費的「YOYO的耶誕舞會」也不容錯過，歡迎大家到淡水海關碼頭感受耶誕節的歡樂氣氛。

黃麗鈴指出，「光映淡水」系列活動透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，在淡水海關碼頭規畫靜態展演、動態聲光等多元方式呈現淡水的文化之美。

黃麗鈴補充，活動主打淡水海關碼頭戶外光影廊道；包括林書瑜《微浮Wave》、梁賴昌《時光標記》、黃樑疑夢俱樂部《觀/因》、王俊淵《聚》及丁建中《山河水》等5組藝術家創作。「淡水絕美之境-淡水山河古蹟沉浸式劇場」、夕陽黃金音樂市集、光影劇場、月光電影及耶誕節活動等也將陸續在每周末登場。

另外，配合「光耀新北1314就愛你」跨河煙火秀，新北市文化局推出紙風車劇團表演、冬日暖心市集及淡水聲光夜等活動，也有三大主題遊程的抽獎現正進行中，讓大家一路嗨到跨年。

新北市淡水古蹟博物館將古蹟結合耶誕節，聖誕老人卡在窗戶上的模樣逗趣又可愛。圖／新北市淡水古蹟博物館提供
新北市淡水古蹟博物館將古蹟結合耶誕節，聖誕老人卡在窗戶上的模樣逗趣又可愛。圖／新北市淡水古蹟博物館提供

淡水 古蹟博物館

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