快訊

陳松勇離世後爆秘密生子 好友楊烈證實「是真的」

網球／驚！「西班牙蠻牛」納達爾染新冠肺炎 澳網添變數

鼓勵4癌篩檢護健康 北市送悠遊卡加值金

中央社 / 台北20日電

台北市衛生局今天指出，COVID-19疫情影響，今年1至11月癌症篩檢量較去年下降2成，為鼓勵民眾定期篩檢，推出接受子宮頸癌等4癌篩檢送悠遊卡加值金活動，明年元旦起實施。

台北市衛生局健康管理技正林雪蘭今天在記者會上表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，導致1至11月癌症篩檢量較去年同期下降21.88%、篩檢人數減少10萬558人次，如今疫情趨緩，民眾恢復篩檢的狀況仍不如預期。

林雪蘭說，由於癌症初期症狀不明顯，定期篩檢癌症可以早期發現、早期治療，提升治癒率與存活率。根據衛福部健康署調查，定期篩檢可讓口腔癌的死亡率下降26%、大腸癌下降35%、乳癌下降41%、子宮頸癌下降70%。

林雪蘭表示，為鼓勵民眾到1037家散布在社區裡的醫療院所就近篩檢，明年元旦起將推出4癌篩檢集點活動，凡符合4癌篩檢資格或疑似陽性個案的台北市民，加入台北通APP會員並完成篩檢，即可累積健康點數，並兌換價值新台幣100元或150元的悠遊卡加值金。

衛生局說明，子宮頸癌篩檢對象為30至69歲首次完成篩檢者、33至69歲自109年未接受篩檢者、36至69歲自105年未接受篩檢者；口腔癌篩檢對象為有嚼檳榔或吸菸習慣的30歲以上市民及18歲以上原住民。

乳癌篩檢對象為45歲以上未滿70歲或有二等親乳癌家族史的女性；大腸癌篩檢對象為50歲以上未滿75歲市民。

衛生局 癌症

延伸閱讀

推動產業數位轉型 北市策展模擬疫後新常態

北市又爆本土確診？ 30歲女性至萬芳醫院就醫 採檢確診

強推台北通？柯文哲:跨年若30、40萬人 不綁一定全卡！

衝普及率？ 跨年設台北通快速通關

相關新聞

鴨鴨公園地景藝術展倒數20天 雪白世界吸引民眾北上

新北「2021鴨鴨公園地景藝術展」已於本月5日正式登場，不少民眾聞名到訪，還有家庭從台中開車北上。新北高灘處表示，活動開...

台北市300多棟高齡校舍 議員憂心需兼顧文資價值難翻修

台北市有300多棟超過50年的校舍，高齡校舍要全面改善不僅需要很大的花費，議員指出，有些學校太過高齡，依照《文資法》規定...

強推台北通？柯文哲:跨年若30、40萬人 不綁一定全卡！

台北市跨年晚會倒數，儘管Omicron變異株來勢洶洶，不過北市府今年跨年不限進場人數，為避免數十萬人潮同時湧入大排長龍，...

影／六都變九都？柯文哲嗆蔡：國家被民進黨搞選舉搞掉了

民進黨在四大公投後，蔡英文總統昨天召集府院黨高層、地方首長與黨內派系代表會商，就新竹縣市合併升格達成共識。對於台灣未來是...

瑞芳龍川步道拓寬改善後今開放 民眾遊覽景點更方便

新北河濱一直是許多民眾週末放鬆休憩好去處，但有些路段卻過於狹窄，造成人車爭道情況，新北高灘處針對瑞芳介壽橋至載福宮一帶改...

鼓勵4癌篩檢護健康 北市送悠遊卡加值金

台北市衛生局今天指出，COVID-19疫情影響，今年1至11月癌症篩檢量較去年下降2成，為鼓勵民眾定期篩檢，推出接受子宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。