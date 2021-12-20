鴨鴨公園地景藝術展倒數20天 雪白世界吸引民眾北上

新北「2021鴨鴨公園地景藝術展」已於本月5日正式登場，不少民眾聞名到訪，還有家庭從台中開車北上。新北高灘處表示，活動開始後有不少民眾到訪，除先前就介紹過的精美裝置藝術，場內的白色波斯菊也已悄悄開花，雪白一片讓藝術展更有耶誕氛圍，歡迎民眾把握剩下的20天觀賞。

隨著冬季到來，新北三重鴨鴨公園以「星空祈願 暖心過冬」為主題，打造一片雪景，迎接耶誕節到來，今年已經有不少親子、情侶及網美在假日到場遊覽拍照。

汪姓遊客表示，自己與家人特別搶在展期間從台中到場感受，因為疫情期間無法出國看雪，三重鴨鴨公園今年剛好又以雪白聖誕呈現，所以決定趁著休假帶家人體驗另類異國風情，「真的是溫馨又浪漫」。

高灘處表示，此次地景設計不僅有高度達4公尺的「竹編鴨鴨雪屋」作為本次主視覺外，也搭配了許多互動性的裝置，包含小小孩的流星鴨鴨溜滑梯、可以寫字許願的祈願禮物盒、巨大薑餅人在雪白砂池內泡湯，以及可以體驗堆雪球及打雪仗的透明雪屋。

高灘處還說，展場內的白色波斯菊也已悄悄開花，雪白白的一片，加上夜晚星空般的夜間光雕秀，搭配著耶誕節，白天夜晚都各有不同風情，讓現場充滿歡樂的氣氛。