台北市300多棟高齡校舍 議員憂心需兼顧文資價值難翻修

台北市有300多棟超過50年的校舍，高齡校舍要全面改善不僅需要很大的花費，議員指出，有些學校太過高齡，依照《文資法》規定，需經文資鑑定後，才能改建或處分，恐要花費更多時間和經費，過去也常接獲陳請學校有外牆磁磚掉落的情形，教育局應編列相關預算，不應讓學生身處危險的校園環境中。北市教育局表示，針對高齡校舍會將做通盤檢討。

議員王鴻薇指出，高齡校舍要全面改善需要很大的花費，再加上有些學校太過高齡，需要依照《文資法》規定，超過50年以上的公有建物，經文資鑑定後才能改建或處分，舉例而言，幸安國小有兩棟校舍，即將邁入百年校舍，屆時該如何修繕。

王鴻薇質疑，台北市有300多棟超過50年的校舍，許多學校都希望提升防震，未來如果要整修，恐要花費更多金錢和時間，過去也常接獲陳請學校有外牆磁磚掉落的情形，實在不應讓學生身處在危險的校園環境中。

曾燦金表示，幸安國小是日本昭和年間建築，當時建築師蓋得很好，磚牆鋼筋堅固，民國80年初則會有比較多海砂屋，如果超過50年涉及到拆除問題，就要送文資會。

幸安國小校長陳順和表示，目前兩棟高齡校舍尚未列入文資身分，若有安全疑慮需要改善時，會注意維持建築整體風格與建材；近年來許多校舍維修皆有保存意識，以利將來保全文資價值。

議員陳重文也提到，教育局應盤點各校的屋齡，就算要登錄歷史建築，也要做規畫，設定一個SOP，讓學校呈報上來，教育局也要協助學校，考量學生的安全，有些學校屋齡太高，也要給預算改建。

王鴻薇建議，市府對於高齡校舍要妥善規畫，除了老舊校舍應加強耐震，有保存價值的建築，教育局也應與文化局共同研議。

教育局表示，如果列入文資，所有的整修改建就受到影響，會需要長一點的時間，未來維修也要花更多錢，但目前校舍達50年以上均已通報文資會，未來每個學校達45年以上應進行可行性評估，只要計畫準備好就能申請經費，針對高齡校舍會將做通盤檢討。