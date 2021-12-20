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新北26日辦數位耶誕市集 匯集耶誕風之在地特色店家

聯合報 / 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
所有業者都必須經過審核，符合耶誕特色的新北在地店家才能加入市集，其中像是「東京巴黎甜點」鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾、新北隊店家「賣灶Lo.Ve」聖誕HOT滷味系列、新北好禮店家「啤酒頭釀造」聖誕禮盒、新北隊暨青春山海線店家「谷芳有機茶園」有機碧螺春綠茶、柑橘蜜香紅茶及烏龍茶等。記者李成蔭／攝影
所有業者都必須經過審核，符合耶誕特色的新北在地店家才能加入市集，其中像是「東京巴黎甜點」鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾、新北隊店家「賣灶Lo.Ve」聖誕HOT滷味系列、新北好禮店家「啤酒頭釀造」聖誕禮盒、新北隊暨青春山海線店家「谷芳有機茶園」有機碧螺春綠茶、柑橘蜜香紅茶及烏龍茶等。記者李成蔭／攝影

「數位歡樂耶誕市集」將於26日舉辦，現場將匯集有耶誕特色的好禮店家、新北BOT飯店、觀光工廠等業者加入，讓民眾感受歡樂耶誕節慶的同時也能品嚐新北特色名產小吃。另外，在振興疫後經濟的同時，也吸引業者加入「公益回饋方案」，民眾只要消費一定金額，店家就會捐款到，讓消費兼做愛心。

新北將於26日在歡樂耶誕城舉辦「數位歡樂耶誕市集」，活動現場除有許多新北在地特色美食店家外，也設有有聖誕幸福傳遞站，透過3D彩繪互動投影將祝福的話語傳遞給他人，另外還有雷射LED光影舞酷炫舞蹈、耶誕造型GOBO燈片情境光秀及無人機數位點陣排字表演等精彩活動，以數位科技為主軸，營造歡樂數位耶誕新意象。

經發局長何怡明表示，耶誕市集已邁入第8年，是耶誕城最具代表性的商展活動，其中嚴選經典好店，以禮盒、耶誕創意手作產品以及生活小物，共同展現新北市商業能量。經發局表示，這次市集也將推廣後疫情時代零接觸經濟，在市集透過數位行動支付消費即贈聖誕小禮，還有滿額禮3選1等活動。

經發局補充，所有業者都必須經過審核，符合耶誕特色的新北在地店家才能加入，其中像是「東京巴黎甜點」鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾、「BITI比禔」迷你聖誕果泥雪條、新北隊店家「賣灶Lo.Ve」聖誕HOT滷味系列、新北好禮店家「啤酒頭釀造」聖誕禮盒、新北隊暨青春山海線店家「谷芳有機茶園」有機碧螺春綠茶、柑橘蜜香紅茶及烏龍茶等。

為振興疫後經濟，新北之前也與彰化縣共同簽署觀光合作MOU，因此這次市集也聯合彰化縣政府共設置6個市集攤位，讓民眾在新北即可購買彰化優質農特產品，如二水芭樂甘、彰化縣農會苦茶油、花壇茉莉花茶系列等，攜手共創經濟效益。

另外，先前推出的「新北振興加倍奉還」除振興經濟外，也吸引許多業者加入「公益回饋方案」，民眾只要持券消費，業者就回饋餐券或回饋金至「新北好日子愛心大平台」，以實際行動協助弱勢家庭。

經發局說明，例如麥當勞、DK、鬍鬚張，民眾每消費100元就提撥1元捐款；新板希爾頓酒店，成功預定並入住「一家童樂住房專案」，即捐款200元；凱撒飯店，成功預定並入住「豪華客房」就捐款100元等，盼振興在地經濟同時，也能善盡企業社會責任。

經發局補充，所有業者都必須經過審核，符合耶誕特色的新北在地店家才能加入，圖為「BITI比禔」迷你聖誕果泥雪條。記者李成蔭／攝影
經發局補充，所有業者都必須經過審核，符合耶誕特色的新北在地店家才能加入，圖為「BITI比禔」迷你聖誕果泥雪條。記者李成蔭／攝影
新北先前推出的「新北振興加倍奉還」除振興經濟外，也吸引許多業者加入「公益回饋方案」，民眾只要持券消費，業者就回饋餐券或回饋金至「新北好日子愛心大平台」，以實際行動協助弱勢家庭。記者李成蔭／攝影
新北先前推出的「新北振興加倍奉還」除振興經濟外，也吸引許多業者加入「公益回饋方案」，民眾只要持券消費，業者就回饋餐券或回饋金至「新北好日子愛心大平台」，以實際行動協助弱勢家庭。記者李成蔭／攝影
新北將於26日在歡樂耶誕城舉辦「數位歡樂耶誕市集」，活動現場將有許多新北在地特色美食店家。記者李成蔭／攝影
新北將於26日在歡樂耶誕城舉辦「數位歡樂耶誕市集」，活動現場將有許多新北在地特色美食店家。記者李成蔭／攝影

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