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柯文哲稱太成功台北通又當 民眾怒：實聯制也失效
台北熊好券第二波意願登記，今天上午開放登記，不過有民眾上午9點多打開頁面，系統就顯示服務異常；上午10時多也有許多民眾要登記時，系統顯示「登入失敗」、「錯誤」字樣，甚至下午也陸續有民眾反映，系統異常登錄不進去；今天下午5點左右，更有民眾哀號，怎麼台北通連要進場館實聯制都不行？無法進入掃描頁面，甚至台北市政府官網也當機、進不去。
對此，北市資訊局表示，因市府對外網路連線，下午發現連線異常現象，影響市府對外網路服務，正協同中華電信查明原因處理中。
對於台北通今天上午開始第二波登記一度當機卡卡，台北市長柯文哲今天出席後疫情產業數位轉型展時表示，這是因為台北通太成功，用的人多，超過原來伺服器設定，儘管市府已經下訂單買晶片，不過還是要拖到這個月底，因現在全世界晶片都缺貨。
對於台北通這次又當機，台北市議員許淑華也在臉書批評，台北通又「不通」，「柯市長，你所謂的『太成功』是讓市民不方便嗎？」甚至質疑柯9月台北通當機時，才承諾會翻天覆地找出問題出在哪，如今再次出包，時隔三個月，卻只有一句「那表示台北通太成功？」請問每月的維護費用花去哪裡？
台北市議員王鴻薇也批評，柯市長稱台北通因太搶手，才會太多人用當機，過去柯怎麼會好意思批評中央的系統？尤其現在台北通一而再、再而三出包，尤其今天才宣布開始第二波熊好券登記，就可能因太多人上線再當，柯市長不是每次都說要壓力測試，每次都做假的？
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