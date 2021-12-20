歲未送暖 汐止烘內實物銀行邀弱勢家庭圍爐

歲末年終，為了關懷弱勢家庭，汐止區烘內派出所實物銀行，特地邀請關懷戶一起圍爐吃飯，當天大家除了一起吃飯，現場也發送物資等等，並且邀請設計師義剪，讓大家在新的一年都有新髮型，場面溫馨又熱鬧。

烘內派出所實物銀行執行長許崇修表示，歲末年終每年都會舉辦圍爐活動，讓汐止區的弱勢朋友，可以吃一餐豐盛好吃的餐點，都歡迎他們全家攜家帶眷一起圍爐，活動安排也很多元，除了大家圍爐吃飯，也會發送一些生活物資還有棉被，讓他們感受到溫暖。

汐止區烘內派出所實物銀行舉辦及時傳愛歲末年終餐會，吃飯前也安排了四位設計師，在現場為大家義剪，要幫長輩、小朋友在新的一年都能換上新髮型，進到會場裡也發送物資，有棉被、衣服、玩具、文具等等，現場還安排志工為大家服務，像是有位阿嬤冬天想要一件長褲，志工也熱心的幫忙找，拿著量尺寸，而大家翻完了，也趕緊折一折排整齊，讓需要的人可以挑選自己適合的，接著大家一起吃飯圍爐，長輩也感謝實物銀行長期以來的關心。

包括汐止區長、警察志工隊、獅子會、扶輪社單位都出席共襄盛舉，獅子會現場也捐贈紅包，為弱勢家庭盡一分心力，歲末年終，烘內實物銀行邀請關懷戶，全家大小一起出來，感受過年圍爐的熱鬧氣氛，場面溫馨又熱鬧。