快訊

會考5A2+卻立志讀技職成典範 桃園高三生騎車自撞身亡

歲未送暖 汐止烘內實物銀行邀弱勢家庭圍爐

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區烘內派出所實物銀行，特地邀請關懷戶一起圍爐吃飯，場面溫馨又熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區烘內派出所實物銀行，特地邀請關懷戶一起圍爐吃飯，場面溫馨又熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供

歲末年終，為了關懷弱勢家庭，汐止區烘內派出所實物銀行，特地邀請關懷戶一起圍爐吃飯，當天大家除了一起吃飯，現場也發送物資等等，並且邀請設計師義剪，讓大家在新的一年都有新髮型，場面溫馨又熱鬧。

烘內派出所實物銀行執行長許崇修表示，歲末年終每年都會舉辦圍爐活動，讓汐止區的弱勢朋友，可以吃一餐豐盛好吃的餐點，都歡迎他們全家攜家帶眷一起圍爐，活動安排也很多元，除了大家圍爐吃飯，也會發送一些生活物資還有棉被，讓他們感受到溫暖。

汐止區烘內派出所實物銀行舉辦及時傳愛歲末年終餐會，吃飯前也安排了四位設計師，在現場為大家義剪，要幫長輩、小朋友在新的一年都能換上新髮型，進到會場裡也發送物資，有棉被、衣服、玩具、文具等等，現場還安排志工為大家服務，像是有位阿嬤冬天想要一件長褲，志工也熱心的幫忙找，拿著量尺寸，而大家翻完了，也趕緊折一折排整齊，讓需要的人可以挑選自己適合的，接著大家一起吃飯圍爐，長輩也感謝實物銀行長期以來的關心。

包括汐止區長、警察志工隊、獅子會、扶輪社單位都出席共襄盛舉，獅子會現場也捐贈紅包，為弱勢家庭盡一分心力，歲末年終，烘內實物銀行邀請關懷戶，全家大小一起出來，感受過年圍爐的熱鬧氣氛，場面溫馨又熱鬧。

汐止 實物銀行 獅子會

延伸閱讀

眺望基隆嶼與台北101！ 汐止「新山夢湖」 湖畔聆聽大自然很享受

公投日汐止住戶密集區見人龍 貢寮沿海投票所相對冷清

桃市府媒合安得烈協會 發放安家實物銀行食物箱

力挺農民！ 汐止議員助賣160箱鳳梨釋迦

相關新聞

將推產業轉型白皮書2.0 柯文哲：後疫產業不調整會掛掉

因應後疫情時代，台北市長柯文哲今天宣布，台北市政府明年1月初將提出「台北市產業數位轉型政策白皮書2.0版」，強化今年2月...

犀利人妻陳佩琪看王力宏離婚 讚女方這點做得恰當

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書表示，最近大家關注偶像離婚新聞，她對這事件有一個小小省思，因事涉知名藝人，但是非關公眾...

強推台北通？柯文哲:跨年若30、40萬人 不綁一定全卡！

台北市跨年晚會倒數，儘管Omicron變異株來勢洶洶，不過北市府今年跨年不限進場人數，為避免數十萬人潮同時湧入大排長龍，...

影／六都變九都？柯文哲嗆蔡：國家被民進黨搞選舉搞掉了

民進黨在四大公投後，蔡英文總統昨天召集府院黨高層、地方首長與黨內派系代表會商，就新竹縣市合併升格達成共識。對於台灣未來是...

瑞芳龍川步道拓寬改善後今開放 民眾遊覽景點更方便

新北河濱一直是許多民眾週末放鬆休憩好去處，但有些路段卻過於狹窄，造成人車爭道情況，新北高灘處針對瑞芳介壽橋至載福宮一帶改...

新北26日辦數位耶誕市集 匯集耶誕風之在地特色店家

「數位歡樂耶誕市集」將於26日舉辦，現場將匯集有耶誕特色的好禮店家、新北BOT飯店、觀光工廠等業者加入，讓民眾感受歡樂耶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。