淡水八景票選TOP10頒獎 區長邀請民眾來遊玩

淡水區公所在今年初舉辦淡水八景4.0評選徵件活動，不只辦理攝影比賽，還有民眾網路票選的「全民票選抽大獎」，經過數個月的選拔，昨(19)日舉辦TOP10淡水新八景前十名的頒獎典禮，並且邀請全國民眾，一起來到淡水區觀光。

淡水區長巫宗仁表示，擁有豐富歷史古蹟與自然山、河、海美景的淡水，2021年在水運、鐵路、捷運、輕軌的串聯整合下，全新的淡水吹起懷舊、時尚且文青的風潮，成為休閒、觀光、旅遊、購物的多元生活新型態區。漫遊淡水每一個小角落，總是會發現人生的一大驚喜。

此外這次票選，TOP10，包括了滬尾藝文休閒園區，淡水漁人碼頭與福容大飯店、淡江大學宮燈教室、紅毛城園區、無極天元宮、馬偕街群、真理大學建物群、淡水老街、雲門劇場及齊柏林空間等單位都受邀頒獎。

區長巫宗仁表示，非常感謝這次與慈暉文教基金會合作，透過全國民眾近40萬人的網路票選，最後整合出八條旅遊路線，從自然生態、宗教文化，到相關科技，歷史人文，農業發展等等類型，展現多元多玩的淡水旅遊。