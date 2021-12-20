機警行員阻詐騙 淡水分局送創意「警銬杯」

在民風淳樸的三芝區，近來也發生多起詐騙案件，好在區內郵局、信合社等行員機警，成功攔阻民眾受騙，因此，淡水警分局長黃南山到三芝多家金融機構，頒發給行員感謝狀，並且送上熱騰騰剛出爐的創意咖啡杯「警銬杯」作為致謝禮物，感謝行員與警察聯手合力守護民眾的錢財。

淡水警分局分局長黃南山說，感謝金融機構與員警一同合作守護民眾的財產，這次帶著特別的禮物與感謝狀，來到三芝多家金融機構致謝，其中熱騰騰才剛剛出爐的創意咖啡杯，有著一個有趣的名字叫做『警銬杯』，取其諧音就是要感謝對於守護治安有功的機構或是民眾，能夠做為員警的靠背與後盾，讓人民的財產與生活的治安都更有保障，此外年關將至，攔阻多起金融詐騙案件的員警也呼籲民眾要多加留意詐騙老梗，多留一份警覺心，以防不肖詐騙再度發生。

三芝分駐所員警指出，近來『假檢警』、『猜猜我是誰』以及『佯裝兒女哭聲求救』等電話詐諞猖獗，且於偏鄉地區多為市話詐騙，長輩難以分辨來電真實性，因此也呼籲子女要提醒長輩多加留意，以免受騙，將辛苦存下的積蓄被詐騙一空。