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當防疫後盾 紅樹林有線送物資到萬里公所

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
紅樹林有線電視送挑選耳/額溫雙用槍、酒精噴霧槍、便攜折疊壺、紫外線消毒盒與不鏽鋼便當盒保溫袋組等等給萬里區公所，當防疫後盾。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視送挑選耳/額溫雙用槍、酒精噴霧槍、便攜折疊壺、紫外線消毒盒與不鏽鋼便當盒保溫袋組等等給萬里區公所，當防疫後盾。 圖／紅樹林有線電視提供

面對不斷變種的新冠肺炎病毒，紅樹林有線電視今年第二年度準備了防疫的150項物資送往萬里區公所，有挑選耳/額溫雙用槍、酒精噴霧槍、便攜折疊壺、紫外線消毒盒與不鏽鋼便當盒保溫袋組等等，希望能作為公所第一線防疫人員的後盾，為他們加油！

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，近年來全球受到新冠肺炎疫情衝擊，生活型態都有所改變，在疫情期間，紅樹林有線電視除了發揮地方媒體的宣導功能，更為了與防疫人員一起共體時艱，特別準備防疫物資，要來致贈給第一線防疫人員，今年準備了150項物資送往萬里區公所，要作為防疫人員的後盾。

第二年度的防疫物資捐贈，挑選耳/額溫雙用槍、酒精噴霧槍、便攜折疊壺、紫外線消毒盒與不鏽鋼便當盒保溫袋組，希望讓第一線的防疫人員在防疫工作上更得心應手，成功將疫情防守下來。

萬里區長粘雪琴表示，紅樹林有線電視一直以來對於區內的弱勢協助、社區照顧以及共餐據點送餐加菜等公益項目，感謝紅樹林有線每年都細心的關注地方弱勢的真實需求，確實的將溫暖送到，就像地方的聖誕老公公一樣，發揮企業社會責任，將溫暖回饋到地方的每一個角落。

紅樹林 萬里 新冠肺炎

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