下罟子漁港聯外道路啟用 解決作業需求且觀光更方便

為推動下罟子漁港觀光及八里地方發展，新北工務局在台61線高架橋下開闢一條寬3.25公尺的雙向道路，並於近日通車，民眾未來進出漁港不必像過往從省道台15線的3公尺小巷進入，不但讓漁港作業車輛及民眾車輛進出更加安全舒適，也為該地轉型觀光漁港創造更多可能。

下罟子漁港是位於台北港特定區計畫範圍內的第二類漁港，港內多為鄰近桃園及淡水等作業船隻停放，民眾過去要前往只能透過省道台15線、中山路222號至224號之間，有個「上天皇宮」牌樓的3公尺寬巷道進出，路幅狹小蜿蜒，一些漁業車輛及大型貨車進出相當不便。

新工處說明，為改善進出方便性，協調公路總局等單位評估後決定改善，並於今年2月展開增設聯外道路的設計作業，近日完工通車。該計畫道路位於台61線高架橋下方，西側以台15線與台61線交會匝道處為起點，東側連接至下罟子漁港，規畫寬度3.25公尺、全長約634公尺的雙向車道，總計工程經費約為2500萬。