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犀利人妻陳佩琪看王力宏離婚 讚女方這點做得恰當

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
陳佩琪說，她不想沾新聞熱度，只是結婚三十年，也是三個孩子的媽， 有些感想想說說…。圖／引用自陳佩琪臉書
陳佩琪說，她不想沾新聞熱度，只是結婚三十年，也是三個孩子的媽， 有些感想想說說…。圖／引用自陳佩琪臉書

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書表示，最近大家關注偶像離婚新聞，她對這事件有一個小小省思，因事涉知名藝人，但是非關公眾利益的家務事，女方以自己臉書發文，非把記者叫到記者會現場，聽個人談論家務事，或利用談話性節目來發表這些指控，陳佩琪說，她覺得這點女方做的是很恰當。

不過陳佩琪也提到，長輩若要一起跳入淌渾水，也應該用個人社群帳號發聲，給記者新聞稿要人幫你發表，有公然利用媒體公共財為私人發聲之嫌。

陳佩琪說，她不認識他們，也不想沾新聞熱度， 只是結婚三十年，也是三個孩子的媽， 有些感想想說說…陳也提到，女性婚後繼續維持原有的工作，這很重要，因為婚姻、家庭可能破碎，若把自己的工作技能和經濟條件維持好，至少還有個寄託，小孩還小，樣樣靠大人，單親、偽單親的確辛苦，但再怎麼咬緊牙關都要熬過去。

陳佩琪也說到她102年的愛滋事件記者會，有人批評她開記者會是濫用公共媒體資源，陳說，她要澄清她是在監察院公懲會判決完畢後，已經沒有管道了，不得已才開記者會控訴，自認所說的是涉及病人的病安，非關個人私事，所以才會說「犀利人妻不是只有控訴小三用的！」

陳佩琪也有感而發提到，她寫臉書，也常遭酸民辱罵，但她相信不分黨派、地位，能寫出事實就能獲得認同！陳提到，上次她說到殘劑分派的公平性問題，當時台灣疫苗短缺，特別是莫德納，她是很質疑當時只有林XX一人被懷疑違法打殘劑(或特權疫苗)嗎？其他縣市就都沒人違法了嗎？

結果有一位網友在她臉書底下留言說，「才一劑殘劑追成這樣子」，陳佩琪說，的確，現在疫苗多了，莫德納多到沒人打還給動物打，但大家是否記得莫德納短缺時，民眾怎樣瘋搶殘劑的嗎？他們排隊數十小時不願離開， 就算後來改線上預約(有五個名額) ，但民眾仍認為可能有多過五劑的殘劑或有人預約沒來，自己仍有機會而不願離開的那種場景嗎？

陳佩琪說，或許大家會問，「我爭什麼」、「我追求什麼」？她要說她爭這社會沒特權的人，該有的公平、正義，要為當初漏夜排殘劑，而無法如願的民眾的權益發聲，身為醫界的一份子，要維持醫師崇高的道德形象，那怕只是一劑殘劑的公平性而已！

陳佩琪 王力宏 李靚蕾

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