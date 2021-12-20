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台南高鐵自駕遊今開賣 市府搭配推農遊好康優惠促銷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南高鐵自駕遊今天開賣，市府搭配推出農遊好康優惠與十大農業休閒園區農場。記者周宗禎／翻攝
台南高鐵自駕遊今天開賣，市府搭配推出農遊好康優惠與十大農業休閒園區農場。記者周宗禎／翻攝

台南市政府觀光旅遊局推動休閒農業團體親子、家庭旅遊，與台灣高鐵合作今天推出「台南休閒農業優惠券+高鐵假期自駕遊」，在台灣高鐵官網開賣。

觀旅局表示，台灣高鐵與租車集團合作包裝台南休閒農業自駕行旅遊商品，內容包含高鐵來回車票、台南租車12到36小時；以兩人台北出發到台南，平日租車12小時一人2440元，可上高鐵「高鐵假期」官網購買，到台南高鐵站後可至租車中心櫃台領取限量農遊折價券一張，推薦給到台南的自由行旅客。

黃偉哲市長說，台南市積極與各大旅行社合作包裝台南休閒農業團體旅遊產品，至年底兩個月成功送客近5千人次，創造超過兩千萬農業及觀光產值，成果豐碩。

他說，觀旅局結合產官學界選出「跟著節氣玩南農」10大休農場域農場，盤點每家業者特色資源及散客、團客服務，推出山線海線與牧場線這三條休閒農業遊程，可各自分拆做一日遊行程，還能跨線串聯組合成兩天或三天遊程，每條路線景點有不同食宿遊購建議，無論親子家庭、公司企業會議、福委會家庭日、青年團體聚會或社區長輩不同需求，都能提供各具特色休閒農遊程。

觀旅局長郭貞慧表示，這次與台灣高鐵合作，遊客能自由運用時間彈性規畫遊程，也能兼顧旅遊安全與防疫，活動專為高鐵旅客提供限量優惠折價券有七股潟湖生態體驗之旅-龍海號，可以搭船遊潟湖、探索生態、登上無人島網仔寮汕，還有烤牡蠣30分鐘內免費續盤吃到飽，適合親子同遊。

高鐵 台南 親子

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