強推台北通？柯文哲:跨年若30、40萬人 不綁一定全卡！

台北市跨年晚會倒數，儘管Omicron變異株來勢洶洶，不過北市府今年跨年不限進場人數，為避免數十萬人潮同時湧入大排長龍，市府今年推出「綁定台北通悠遊卡快速通關」，不過卻遭議員質疑，柯市府強推台北通，要求開放記名悠遊卡快速通關。台北市長柯文哲今天表示，今年跨年，除非那一天市府前廣場只來2萬人，若來30萬、40萬人，不用綁定台北通悠遊卡嗶的話，一定全部卡在哪裡。

柯文哲說，他的主張還是請大家下載台北通，並且台北通綁定悠遊卡，那一張悠遊卡就有台北通功能，用嗶的進出比較快，但若要使用掃QR code方式實聯制，人一定會卡在哪裡，因為只要人一多，人一定會卡在QR code那裡，有時候台北通要掃描也要花30秒。

柯文哲也說，大家有沒有想過，為什麼在捷運要用悠遊卡嗶，不過高鐵卻是可以用嗶、也可以掃QRcode，柯說，因為嗶只要0.2秒，速度很快，以台北捷運一天運量220萬人次，不用嗶的話，很難處理。

另外，目前進出北市府大樓，可以掃QR code，也可以用嗶進來，柯說，掃QR code的，光要拿出1922就要搞個老半天，時間會比較長。所以因應跨年，基礎工一定要做好。

柯也呼籲，民眾下載一次台北通，並綁定悠遊卡，那一張悠遊卡就有台北通的功能，用嗶的雙制作業，這樣才會快，也會同步開放其他方式，但還是宣導趁大家現在還閒著，先下載台北通，綁定悠遊卡，用那一張悠遊卡最快，臨時要掃描一定卡在哪裡。媒體追問，會不會擔心台北通當機？柯文哲說，用嗶的不會。