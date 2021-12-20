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新北今入校施打BNT 第二劑接種意願比第一劑少約8千人

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
教育局長張明文今日到樹林高中視察學生接種情形，提醒若學生如持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。圖／新北教育局提供
教育局長張明文今日到樹林高中視察學生接種情形，提醒若學生如持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。圖／新北教育局提供

中央日前開放學生第2劑BNT疫苗施打，新北市17日開始先為2所外僑學校施打，市屬國高中職於今日起開始施打。經新北教育局意願調查，有14萬2千名學生願意施打第2劑疫苗，比例為89%，比第一劑施打意願少約8千名學生。若未於校園進行接種學生，可至1922登記預約或到新北合約醫療院所接種。

國際疫情因新變異株Omicron，再掀起一波高峰。教育局說，新北市屬國高中職於今日起開始施打，預計明年1月5日完成。另外，第二劑施打意願較第一劑少約8000名，此次新北將有14萬2千名學生，施打第2劑疫苗，比例為89%。

教育局說，有鑒於上次接種完安排線上授課，老師能即時掌握學生身體狀況，學生在家上課也可避免來回奔波，到課率達97.8%，因此第2劑集中接種後，各校仍將實施2日居家線上授課。若身體不適仍可請疫苗假，不列入出缺勤紀錄，此外也要求各校接種後2週內，教學以靜態課程為主，可彈性調整教學型態避免激烈活動；接種疫苗後28天內若出現疑似心肌炎或心包膜炎症狀，務必立即就醫。

教育局長張明文今日到樹林高中視察學生接種情形，提醒若學生如持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫。樹林高中曹永央校長則說，學生數2296人當中同意接種為2161人，比例達94.12%，且為避免學生空腹施打疫苗，學校特別貼心準備早餐，更提供冰敷來舒緩學生接種部位不適感。

中央日前開放學生第2劑BNT疫苗施打，新北市屬國高中職於今日起開始施打。圖／新北教育局提供
中央日前開放學生第2劑BNT疫苗施打，新北市屬國高中職於今日起開始施打。圖／新北教育局提供
中央日前開放學生第2劑BNT疫苗施打，新北市屬國高中職於今日起開始施打。圖／新北教育局提供
中央日前開放學生第2劑BNT疫苗施打，新北市屬國高中職於今日起開始施打。圖／新北教育局提供

疫苗 教育局

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