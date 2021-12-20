新北今入校施打BNT 第二劑接種意願比第一劑少約8千人

中央日前開放學生第2劑BNT疫苗施打，新北市17日開始先為2所外僑學校施打，市屬國高中職於今日起開始施打。經新北教育局意願調查，有14萬2千名學生願意施打第2劑疫苗，比例為89%，比第一劑施打意願少約8千名學生。若未於校園進行接種學生，可至1922登記預約或到新北合約醫療院所接種。

國際疫情因新變異株Omicron，再掀起一波高峰。教育局說，新北市屬國高中職於今日起開始施打，預計明年1月5日完成。另外，第二劑施打意願較第一劑少約8000名，此次新北將有14萬2千名學生，施打第2劑疫苗，比例為89%。

教育局說，有鑒於上次接種完安排線上授課，老師能即時掌握學生身體狀況，學生在家上課也可避免來回奔波，到課率達97.8%，因此第2劑集中接種後，各校仍將實施2日居家線上授課。若身體不適仍可請疫苗假，不列入出缺勤紀錄，此外也要求各校接種後2週內，教學以靜態課程為主，可彈性調整教學型態避免激烈活動；接種疫苗後28天內若出現疑似心肌炎或心包膜炎症狀，務必立即就醫。