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北市動物園無尾熊Grace遭安樂死 幼女長臼齒了

中央社 / 台北20日電

台北市立動物園無尾熊Grace日前因急性白血病發作，園方忍痛執行安樂死，並人工照養Grace的女寶寶Joey。園方今天指出，Joey體重已達到445公克，持續追上標準值，小臼齒也長出來了。

Grace在11月因反轉錄病毒發病，引發急性白血病，沒有能力自理生活及育幼。台北市立動物園醫療團隊與澳洲庫倫賓動物保護區專家群討論後，研判無治癒可能，忍痛替Grace進行人道處理，避免牠承受更多痛苦。

動物園今天發布新聞稿表示，當時緊急從Grace育兒袋中取出日齡僅201天的女兒Joey，並展開園方首次無尾熊人工哺育工作，由保育員組成照養團隊24小時輪班。

園方指出，Joey當初只長了門牙，平均每3小時就必須餵奶一次，如今Joey日齡已232天、7個多月大，體重來到約445公克，保育員不僅觀察到Joey的小臼齒已經長出來了，更發現牠吃桉樹葉的時間漸漸拉長到1天約1.5小時，喜歡的口味從班桉、大葉桉轉換到雜交桉。

動物園表示，為避免Joey因為提早脫離育兒袋而少了一部分只有媽媽才能給的照顧體驗，保育員卯足全力、勤作功課，除了用棉布縫製袋子來模擬育兒袋舒服的環境，也提供等大無尾熊布偶讓Joey抓爬，並開始提供小型棲架讓Joey練習攀爬。

至於Joey何時能夠脫離人工哺育？動物園說明，經過醫療照養團隊與澳洲庫倫賓動物保護區的專家群討論評估，至少要等Joey體重達1.2公斤時才能算是脫離危險期，預計尚須3個月左右的時間。

動物園表示，Joey雖然少了媽媽的照顧，仍一點一滴、平平安安地長大，保育員們都感到非常欣慰，希望民眾一起祝福Joey能夠頭好壯壯地順利長大成熊。

動物園 無尾熊 澳洲

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