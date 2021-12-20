六都變九都？柯文哲嗆蔡：國家被民進黨搞選舉搞掉了

民進黨在四大公投後，蔡英文總統昨天召集府院黨高層、地方首長與黨內派系代表會商，就新竹縣市合併升格達成共識。對於台灣未來是否該六都升格變九都？柯文哲今天嗆蔡英文，「這就是我最氣的地方，永遠在想選舉。」柯文哲說，這就是很荒謬，六都已經不對，不要在不對的上面繼續錯下去，「整個民進黨整天都在想選舉，這個國家真的被民進黨，搞選舉搞掉了。」

媒體也問柯，民進黨討論縣市合併可能朝新竹先行，是否是針對民眾黨立委高虹安可能選新竹而來？柯文哲說，「這當然是，如果民進黨民調贏高虹安，也不會弄。民進黨就是去做民調，越做越不對勁，才要這樣處理」。

對於民進黨四大公投後，馬上會商討論縣市合併議題，柯文哲今天說，這就是他最氣的地方，民進黨永遠在想選舉。

柯文哲說，國土規畫是很嚴肅的事情，要從長計議，柯也提到，「先前北北基辦公室公文送到行政院，一定也是存參，不理我們」，柯說，一下要做行政區畫變動，要做之前，應該要先有整合動作，包括水利、交通、都市計畫、社會住宅等，跨縣市要整合可以先整合，沒有前置作業，直接搞縣市合併，「不要為了選舉而選舉，這個國家真的被民進黨搞選舉搞掉了。」

對於未來台灣是否一半將都是直轄市？柯文哲說，這就是很荒謬，他已經講過，六都已經不對，不要在不對的上面，繼續錯下去，「不過為了選舉，去搞特殊的情形，整個民進黨整天都在想選舉，為了選舉輸贏，整個國家都不顧！」