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瑞芳龍川步道拓寬改善後今開放 民眾遊覽景點更方便

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
龍川步道拓寬工程目前已完工，並於今日啟用。圖／新北高灘處提供
龍川步道拓寬工程目前已完工，並於今日啟用。圖／新北高灘處提供

新北河濱一直是許多民眾週末放鬆休憩好去處，但有些路段卻過於狹窄，造成人車爭道情況，新北高灘處針對瑞芳介壽橋至載福宮一帶改善，整合總長約400公尺之龍川步道，沿線並設置休憩座椅、更新護欄及照明，讓民眾休憩舒適、學童通行更安全，步道完工後今日開放通行。

高灘處指出，基隆河右岸介壽橋至載福宮間堤頂步道及空間原本較為狹窄，常發生人車爭道等情況，經地方民眾反應後，市府多次與地方討論，並舉辦說明會，最終於109年進行改善工程。

高灘處說明，這次工程拓寬及改善該段堤頂步道空間，整合總長約400公尺之龍川步道，工程經費約1100萬元，不止提供民眾更舒適的休閒散步空間，也提升瑞芳國小學童及附近市民通行安全。另外在步道內的安全性，景觀護欄、照明燈具也一併更新，以確保民眾使用的舒適安全。

高灘處提到，這次步道的完工也增加民眾到載福宮、介壽橋及瑞芳美食廣場的可及性，周邊學區的學童更可獲得對校園周邊自然環境的體驗與學習機會。另外，步道沿線也增設增設休憩座椅，以及種植到手香及杜鵑，提供民眾休憩全新感受。步道於今日開放通行。

高灘處還說，民眾行經龍川步道時，不妨可停下腳步看看半月型的介壽橋，可以發現橋下流水潺潺的基隆河、開闊的天空，再搭配背後山景的整體融合，可說是一幅令人心曠神怡的畫面。

高灘處提醒，龍川步道位於瑞芳國小南側的基隆河畔，若市民要前往可從鄰近的瑞芳火車站步行約5分鐘，或從車站旁的Ubike租借站騎乘自行車約2分鐘即可抵達，距離約250公尺，前往時也別忘了落實相關防疫措施。

新北高灘處在龍川步道沿線打造大面積休憩空間及休憩座椅。圖／新北高灘處提供
新北高灘處在龍川步道沿線打造大面積休憩空間及休憩座椅。圖／新北高灘處提供
新北高灘處在工程上規劃人車分道，使通行更安全。圖／新北高灘處提供
新北高灘處在工程上規劃人車分道，使通行更安全。圖／新北高灘處提供
堤頂步道拓寬後，路面平坦舒。圖／新北高灘處提供
堤頂步道拓寬後，路面平坦舒。圖／新北高灘處提供
新北高灘處拓寬基隆河右岸介壽橋至載福宮間堤頂步道空間，工程經費約1100萬元，於今日開放通行。圖／新北高灘處提供
新北高灘處拓寬基隆河右岸介壽橋至載福宮間堤頂步道空間，工程經費約1100萬元，於今日開放通行。圖／新北高灘處提供

瑞芳 基隆 新北

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