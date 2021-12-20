快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈

台灣恐缺電 台積電增建先進製程晶圓廠日本成另一選項？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熊好券登記台北通又當機 北市府：使用量過大

中央社 / 台北20日電
今天(20日)上午9點起至12月30日午夜12點，北市府再度開放全台民眾，第二波熊好券意願登記。圖/報系資料照 林麗玉
今天(20日)上午9點起至12月30日午夜12點，北市府再度開放全台民眾，第二波熊好券意願登記。圖/報系資料照 林麗玉

第2波「台北熊好券」今天開始透過台北通APP登記抽獎意願，但許多民眾打開台北通卻顯示「服務異常」。市府說明，並非系統異常，而是因使用量大導致速度較慢，30日前都可登記。

為振興台北市受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的商家，台北市政府透過台北通APP推出兩波熊好券來加碼振興，第2波今天上午9時起開放意願登記。

到了上午約9時30分，許多民眾打開活動頁面，系統卻顯示「服務異常」，上午10時許甚至顯示「登入失敗」、「錯誤」字樣。

台北市資訊局回應，熊好券目前因使用量過大，所以速度較慢，並非系統異常，請民眾再耐心等待，熊好券登記會一直到30日，這段期間內登記即可。

台北市長柯文哲出席台北市後疫情產業轉型政策白皮書實體展開幕式後接受媒體聯訪，對於台北通又當機表示，這代表台北通太成功了，用的人很多，超出伺服器設定。因為全世界都在缺晶片，要完全解決問題用的晶片卡在國外進不來，要等月底以後才能解決。

柯文哲9月22日宣布推出熊好券並開放意願登記當天，台北通立刻當機；11月17日發生兌換系統當機超過3小時；11月29日又有民眾反映無法登入台北通。資訊局當時說明，系統出錯原因包含流量忽然增加，導致頻寬無法負荷，或是網路設備異常等。

台北通 北市 疫情

延伸閱讀

連簽領證件都要用台北通 員工酸：北捷馬屁拍得最徹底

四大公投慘敗 柯文哲：國民黨自己伸頭給人砍

眾多縣市拚升格 柯文哲批：六都已經荒謬何況第七都

林昶佐公投後首露面 中正萬華區選民結構「不能鬆懈」

相關新聞

瑞芳龍川步道拓寬改善後今開放 民眾遊覽景點更方便

新北河濱一直是許多民眾週末放鬆休憩好去處，但有些路段卻過於狹窄，造成人車爭道情況，新北高灘處針對瑞芳介壽橋至載福宮一帶改...

六都變九都？柯文哲嗆蔡：國家被民進黨搞選舉搞掉了

民進黨在四大公投後，蔡英文總統昨天召集府院黨高層、地方首長與黨內派系代表會商，就新竹縣市合併升格達成共識。對於台灣未來是...

熊好券登記台北通又當機 北市府：使用量過大

第2波「台北熊好券」今天開始透過台北通APP登記抽獎意願，但許多民眾打開台北通卻顯示「服務異常」。市府說明，並非系統異常...

新北春節除夕晚上至初三停收垃圾 加開67處定點收運

農曆春節即將到來，新北環保局宣布新北市過年期間的垃圾收運規劃，明年1月29日連假第一天，調整增加垃圾收運趟次、1月30日...

台北通再次當機 柯文哲：代表台北通太成功了

台北市長柯文哲上午出席「後疫情產業轉型白皮書實體策展」開幕儀式，會後接受媒體聯訪，對於台北通又當機，柯文哲表示，這代表台...

土城抽水機組擴充 防未來水患

新北市板橋、土城近年淹水頻率增加，市府決定投入2.2億元擴充土城抽水站機組，原設計抽水量以5年頻率颱風型降雨為基準，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。