熊好券登記台北通又當機 北市府：使用量過大

第2波「台北熊好券」今天開始透過台北通APP登記抽獎意願，但許多民眾打開台北通卻顯示「服務異常」。市府說明，並非系統異常，而是因使用量大導致速度較慢，30日前都可登記。

為振興台北市受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的商家，台北市政府透過台北通APP推出兩波熊好券來加碼振興，第2波今天上午9時起開放意願登記。

到了上午約9時30分，許多民眾打開活動頁面，系統卻顯示「服務異常」，上午10時許甚至顯示「登入失敗」、「錯誤」字樣。

台北市資訊局回應，熊好券目前因使用量過大，所以速度較慢，並非系統異常，請民眾再耐心等待，熊好券登記會一直到30日，這段期間內登記即可。

台北市長柯文哲出席台北市後疫情產業轉型政策白皮書實體展開幕式後接受媒體聯訪，對於台北通又當機表示，這代表台北通太成功了，用的人很多，超出伺服器設定。因為全世界都在缺晶片，要完全解決問題用的晶片卡在國外進不來，要等月底以後才能解決。

柯文哲9月22日宣布推出熊好券並開放意願登記當天，台北通立刻當機；11月17日發生兌換系統當機超過3小時；11月29日又有民眾反映無法登入台北通。資訊局當時說明，系統出錯原因包含流量忽然增加，導致頻寬無法負荷，或是網路設備異常等。