新北春節除夕晚上至初三停收垃圾 加開67處定點收運

農曆春節即將到來，新北環保局宣布新北市過年期間的垃圾收運規劃，明年1月29日連假第一天，調整增加垃圾收運趟次、1月30日小年夜加班收運、1月31日除夕當天僅到晚間6時。2月1日至2月3日初一至初三則停止收運，2月4日初四起恢復正常垃圾收運。

環保局表示，因考量1月31日除夕晚間至2月3日初三停收期間，民眾仍有倒垃圾需求，可至新北市67處定點收運站，詳細地址可至「新北樂圾車」網站查詢。同時為維持各定點的環境整潔，稽查員除架設移動式監視器外，亦將機動巡查取締，一旦查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾，最高可處6千元罰鍰。

環保局秘書徐維遠指出，民眾交付垃圾時，應依規定區分ㄧ般垃圾、廚餘和資源回收物等3類，廚餘或資收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車。尤其危險物品務必要先行妥適處理，舉例來說，造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再交付資源回收車；行動電源應做好資源回收，請勿直接丟至垃圾車；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再丟。

如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857(鈴一鈴幫我清)或各區清潔隊預約專線，並請提前於1月24日前向清潔隊預約登記，以利於年前進行清運；1月25日至1月31日將僅受理預約年後之清運。如家中整理出不需使用但外觀良好功能正常的家具或家電，亦歡迎提供予需要之弱勢家庭，並請於1月28日前及2月7日(一後的上班時間聯絡環保局「幸福小站」，以利安排時間到府收運媒合，詳情請見「幸福小站」官網。