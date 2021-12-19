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影／新北耶誕平安晚會場面壯觀 百位詩班合唱詩歌祈福
新北昨晚舉辦耶誕平安晚會，由新北市長侯友宜與百位詩班合唱報佳音，場面壯觀。他感謝民眾這段時間配合防疫，更感謝警消醫護等行業守護大家健康，現在國際疫情仍嚴峻、台灣仍紛擾，盼大家團結一心共創未來的「靜好歲月」。
新北歡樂耶誕城廣受好評，昨舉辦平安晚會活動，現場除市府團隊外，50位教會牧長及20位扮演警、消、醫護等防疫英雄小教友也現身舞台，與現場民眾一同報佳音，合唱《平安夜》、《普世歡騰》等詩歌。
侯友宜表示，感謝新北市民及全國民眾，大家這段時間為防疫低度活動、承受不方便及經濟衝擊，且更要感謝警消醫護以及各行各業，為大家守護安全、讓疫情能穩定。
侯友宜指出，現階國際疫情仍嚴峻，台灣仍在紛紛擾擾當中，祈求所有的不平靜、對抗、仇恨及不安寧都能放下，讓台灣一切平安，大家不但要互相寬容、體諒，更要攜手團結在一起，共創台灣未來的「靜好歲月」。
板橋福音堂張復民牧師表示，今年疫情讓許多家庭陷入困境、人心恐慌，感謝上帝讓台灣成為全球疫情控制得最好的國家之一，希望藉由今晚晚會將福音傳揚出去，驅散疫情帶來的不安。
而在平安晚會開始前，就有平安夜園遊會，除有多個美食、文青及遊戲攤位外，還有很特別的「福音解籤攤位」，現場有眾多牧師透過聖經金句為民眾解謎津，讓現場都被坐滿。
另外，市府為鼓勵大家做愛心，也準備多份精美獎品，歡迎民眾參與摸彩，還準備喜憨兒手工餅乾免費發送限量300份。市府同仁還裝扮耶誕老人、耶誕女郎、麋鹿、聖誕樹等，不定時在會場中發放幸福糖果，吸引許多孩童爭相合影。
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